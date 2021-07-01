Энергетики из Новоалтайска жалуются на угрозы отстранения от работы без прививки

Работники алтайского филиала "Россети Сибирь" в сообществе "Barnaul22" рассказали о том, что им угрожают отстранением от работы без прививки от коронавируса. Сотрудникам, у которых нет сертификата о прививке, предлагают уйти в отпуск за свой счет.

В компании отметили, что в неоплачиваемые отпуска никого отправлять не собираются, а обязательной вакцинацию могут сделать только в том случае, если соответствующий приказ подпишет глава региона и главный санитарный врач.

Представители "Россетей" не исключили вероятности того, что человека без прививки могут "не пустить в рабочий процесс", потому что в случае массового заражения сотрудников "без света рискуют остаться тысячи жителей".

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах России уже ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения. Чаще всего прививаться отправляют работников сферы общепита, бюджетников и граждан из групп риска.