Скандальный блогер Михаил Литвин расстрелял реку в Горном Алтае

Скандально известный российский блогер Михаил Литвин расстрелял реку в Республике Алтай и опубликовал видеозапись на своей странице в Instagram.

Его оператор предложил порыбачить и спросил, есть ли у Литвина удочка. В ответ на это герой ролика достал пистолет и начал стрелять в реку, предположительно, в Катунь. Весь этот сюжет сопровождался матерными комментариями.

Месяцем ранее Литвин попал в поле зрения следователей после того, как обратился к индивидуальному предпринимателю, имеющему вертолёт Robinsson R44, и договорился о полёте с приклеенном к воздушному судну человеком.

Пилот разрешил примотать мужчину скотчем и взлетел. Поскольку это подвергло жизнь и здоровье человека опасности, транспортное средство изъяли, а пилота отстранили от полётов.