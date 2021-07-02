Скандальный блогер Михаил Литвин расстрелял реку в Горном Алтае

Скандально известный российский блогер Михаил Литвин расстрелял реку в Республике Алтай и опубликовал видеозапись на своей странице в Instagram.
Его оператор предложил порыбачить и спросил, есть ли у Литвина удочка. В ответ на это герой ролика достал пистолет и начал стрелять в реку, предположительно, в Катунь. Весь этот сюжет сопровождался матерными комментариями.
Месяцем ранее Литвин попал в поле зрения следователей после того, как обратился к индивидуальному предпринимателю, имеющему вертолёт Robinsson R44, и договорился о полёте с приклеенном к воздушному судну человеком.
Пилот разрешил примотать мужчину скотчем и взлетел. Поскольку это подвергло жизнь и здоровье человека опасности, транспортное средство изъяли, а пилота отстранили от полётов.
Комментарии
Герой нашего времени.
Имбецил, как и все остальные блогеры.
PS Полиции не помешало бы изъять пистолет ввиду явного нарушения првил хранения, транспортировки и применения травматического оружия.
Я Вас умоляю - не обращайте на него внимания и он не будет скандальным!
Кто нибудь подскажите ему что он держит пистолет не в ту сторону от своей головы.
Раньше были просто ...нутые, а теперь куда там- блогеры.
за убийство реки посадить его на 20 лет
Попал хоть раз?
2.07.2021 13:52
гость
Я Вас умоляю - не обращайте на него внимания и он не будет скандальным!
Как в начале 90х хотели стать бандитами, то теперь блогерами, подражателей воспитывает, это как пожар в лесу, всё более и более отмороженными
Алтайская принцесс покарает так же как других любителей полетать на вертолётах и пострелять маралов, фамилии называть не будем все и так наверняка знают
У пархатого крыша едет мало мало
Будет вот так https://disk.yandex.ru/i/y1XGM0rDDrK4ng Принцесса не прощает
это как в фильме "Достучаться до небес", где он башку застрелил?
2.07.2021 14:18
- гость -
Маралов там не было, зачем ты их приплел?
Почему его не оградят от общества?
запретить выход в сеть,закрыть в психдиспансере на принудительное пожизненое лечение. это же явно психически нездоровый человек
Это чудо ещё и под веществами, судя по интерфейсу.