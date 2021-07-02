Сибиряк и его дочь погибли в ДТП с тремя машинами

Два человека погибли в тройном ДТП на федеральной трассе А331 "Вилюй" в Иркутской области, сообщили в УГИБДД по региону.

Авария случилась днем 1 июля вблизи деревни Новое Приречье Братского района. Там столкнулись Nissan Liberty, Mazda Titan и Toyota Ipsum.

"В результате аварии погибли 2 пассажира Toyota, отец и его 14-летняя дочь. Кроме того, в медицинское учреждение с различными травмами госпитализирован водитель Nissan", — рассказали в ведомстве.

Ранее человек погиб, еще один пострадал при столкновении трех автомобилей в Новосибирской области. В результате аварии одна из машин взорвалась. Все произошедшее попало на видео.