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Расходы россиян на отдых на Алтае выросли в три раза и превысили 300 млн рублей за месяц

, ИА "Амител"
Больше всего средств потратили на гостиницы, туры и авиабилеты
Фото: votpusk.ru

Фото: votpusk.ru

Расходы россиян на путешествия по Алтайскому краю и Республике Алтай в июне 2020 года превысили 300 млн рублей. Это в три раза больше, чем в июне 2020 года и в 1,5 раза превышает значения января. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

По данным компании, расходы путешественников по Алтаю на туры и авиабилеты выросли по сравнению с июнем прошлого года более чем в пять раз, а по сравнению с январем нынешнего – в 1,7 раза и превысили 44 млн рублей. Количество транзакций в этой категории также увеличилось.

На проживание в алтайских гостиницах туристы за месяц потратили  49 млн рублей – 2,7 раза больше, чем в 2020 году, и на треть больше, чем в январе. Количество чеков выросло в 4 раза и в 1,8 раза соответственно.

"Многие жители России выбирают для отдыха регионы Алтая, несмотря на то, что  список доступных для россиян направлений для зарубежного отдыха  расширяется. Результаты исследований эквайринговых операций  показывают, что летний отдых на Алтае востребован больше, чем в зимний  период", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В целом же по стране расходы россиян на путешествия по внутренним направлениям в июне превысили 20 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в июне 2020 года, и более чем на 80% превышает значения января. В целом показатель достиг уровня 2019 года, а количество транзакций выросло в 1,5 раза к допандемийному уровню.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.07.2021 09:52
- гость -

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