"Все кашляют". Житель Горного Алтая пожаловался на очередь в поликлинике

Посетитель поликлиники в Республике Алтай пожаловался на огромную очередь в поликлинику. По его словам, за час обслужили только двух человек. Видеозапись опубликовали "Новости Горного Алтая".

"Уже более часа этим составом сидим в красной зоне в 123 кабинет поликлиники, приняли всего 2 человека, все чихают, стонут и кашляют, недостаточно пространства для соблюдения дистанцирования и непонятно кто чем болеет", — заявил местный житель.

Его поддержали в комментариях. Так, по словам одного из пациентов, посетительница поликлиники упала в обморок, дожидаясь приема врача.

Другая жительница Алтая пожаловалась, что крайне сложно получить медицинскую помощь и на дому.

"Недельный квест по вызову терапевта на дом: дозвониться, прослушать музычку, дозвониться, — написала женщина. — Таки дозвонились, но посещения так и не дождались. Лежи и помирай дома".

Напомним, впервые с января в Горном Алтае выявили больше 50 случаев ковида. Общее число заражений с начала пандемии превысило 18 тысяч человек.