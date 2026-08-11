"Креативность должна приносить доход". Станислав Татаринцев о новом бизнесе на Алтае

В Алтайском крае работают более 4 тыс. креативных предпринимателей, а их вклад в региональную экономику оценивают примерно в 3–4%

11 августа 2026, 07:15, ИА Амител

Станислав Татаринцев / Фото: Business FM

С 11 по 13 августа в Барнауле в четвертый раз пройдет форум "Мой креатив. Мой бизнес". В этом году организаторы решили выйти за рамки обычной деловой программы: кроме выступлений экспертов, участников ждут ярмарка, мастер-классы, танцевальные баттлы и квартирник. Площадками станут концертный зал "Сибирь", улица Мало-Тобольская, Дом Сухова и центр "Мой бизнес". Что сегодня понимают под креативным бизнесом, какие направления сильнее всего развиты в Алтайском крае, зачем предпринимателям искать региональный код и почему для поддержки отрасли создают отдельный реестр, Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал руководитель регионального центра "Мой бизнес" Станислав Татаринцев.

"Главное – результат интеллектуальной деятельности"

– Станислав Евгеньевич, что сегодня вообще относят к креативному бизнесу?

– Это развивающаяся отрасль экономики, в основе которой лежит креативный продукт. В первую очередь мы говорим о результате интеллектуальной деятельности либо о продукте, где доля такого труда очень велика. Направлений здесь действительно много. Это рекламные агентства, гастрономия, ивент-индустрия, IT, разработка программного обеспечения и видеоигр, исполнительские искусства, музыка, народные художественные промыслы.

Но есть важный момент: мы говорим именно об индустриях. Значит, человек не просто создает какой-то интересный продукт для себя, а зарабатывает на нем или на связанных с ним услугах.

– Насколько заметна эта сфера в экономике Алтайского края?

– В масштабах России креативные индустрии, по разным методикам подсчета, занимают примерно 3–4% ВВП. В Алтайском крае примерно такой же уровень. Если смотреть на количество предпринимателей, последних подсчетов – более четырех тысяч. Всего в регионе около 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Получается чуть больше 4%, то есть мы примерно соответствуем среднему уровню по стране.

Для Алтайского края среди основных направлений можно выделить ивент-индустрию, рекламные агентства, гастрономию – кафе и рестораны, а также программное обеспечение.

"Форум превращается в городской фестиваль"

– В этом году форум уже не ограничен выступлениями спикеров. Зачем понадобилось менять формат?

– Мы каждый год стараемся его немного менять, чтобы соответствовать духу времени. Сама креативность предполагает постоянные изменения и другой подход к наполнению мероприятия. Первый день пройдет в концертном зале "Сибирь". Там запланированы пленарная дискуссия и выступления экспертов. Во второй и третий дни основная программа переместится на улицу Мало-Тобольскую и в Дом Сухова.

Также во второй день задействуем коворкинг центра "Мой бизнес". На Мало-Тобольской пройдет ярмарка, где креативные предприниматели смогут продавать свою продукцию. Будут мастер-классы, танцевальные баттлы. В Доме Сухова состоятся экспертные и образовательные сессии. Причем мы хотим, чтобы это было интересно не только предпринимателям. Любой житель города 12 или 13 августа сможет прийти на Мало-Тобольскую, посмотреть продукцию, что-то купить, перекусить, получить новые впечатления. А вечером 13 августа форум завершится квартирником.

"Алтайский код помогает выделить продукт"

– Сейчас много говорят о региональной идентичности. В чем, на ваш взгляд, особенность Алтайского края, которую бизнес может использовать?

– У нашего региона очень сильные и глубокие традиции, связанные с самим Алтаем, его географией. Это горы, реки, озера, природа. У нас сильный агропромышленный комплекс, большой объем натуральной продукции, которую поставляют и в другие регионы, и на экспорт. Для креативных предпринимателей тема идентичности особенно актуальна. Сегодня конкурентное преимущество далеко не всегда строится только на физических отличиях одного товара от другого. Очень важно, как продукт позиционируют и какой смысл в него вкладывают.

Когда мы говорим о региональном коде Алтайского края, речь идет о том, как предприниматель может выделиться среди компаний со всей страны и через свой продукт передать культурные, исторические и географические особенности региона. Это применимо к разным сферам. В ресторане это могут быть алтайские блюда или местные продукты. В модной индустрии – коллекции, где дизайнеры используют образы природы Алтая. Архитектура тоже может работать с региональной идентичностью. Все это делает продукт более узнаваемым и интересным покупателю.

– О чем предпринимателям будут рассказывать на форуме?

– У нас традиционно будут как федеральные, так и региональные спикеры. Нам важно показывать успешный опыт предпринимателей Алтайского края, но одновременно нужно понимать, какие тренды появляются в других регионах и в Москве. Темы будут не только узкопрофессиональными. Например, поговорим о личном бренде, продажах и работе на маркетплейсах, где сейчас очень высокая конкуренция. Будут секции по маркетинговой стратегии и авторскому праву.

Отдельные направления посвятим модной индустрии, бренду региона, объектам культурного наследия и их восстановлению.

– А предприниматели смогут получить разбор именно своего бизнеса?

– Да. Практически в каждой экспертной секции предусмотрены вопросы и обратная связь. Кроме того, будет специальный формат – так называемая "прожарка". Мы уже получили заявки от предпринимателей из разных сфер, которые готовы показать свой бизнес и получить прямой взгляд со стороны.

Разбирать их будут федеральные и региональные эксперты. Конечно, все останется в рамках приличия, но обратная связь будет достаточно жесткой и честной. Мы уже проводили такой формат, и он всегда вызывает большой интерес. Причем полезно даже просто присутствовать в зале: можно слушать разбор чужого проекта и находить решения для собственного бизнеса.

"После форума появляются реальные проекты"

– Форум проходит уже четвертый раз. Можно ли говорить о конкретных результатах прошлых лет?

– Изначально одна из основных задач состояла в создании сообщества, чтобы креативные предприниматели находили друг друга, обменивались опытом и объединялись. Один из результатов – появление сообщества "Алтай Мода". Есть и другие примеры. После одного из форумов предприниматель создал пространство, где клиент в одном месте может получить консультации по ремонту квартиры, дизайну, выбору материалов, потолков, декора. На форуме как раз выступал эксперт, который рассказывал о подобных пространствах. Для предпринимателя это стало толчком к реализации идеи.

Есть индивидуальные кейсы. Например, Ольга Шакирова и компания "Алтай Витраж" после участия в форуме при нашей поддержке запустили франшизу мастер-классов по мозаике. По итогам каждого форума мы собираем несколько сотен отзывов. Есть и конструктивная критика, но в целом обратная связь положительная.

– Какие меры поддержки сегодня доступны креативным предпринимателям?

– Центр "Мой бизнес" работает со всеми предпринимателями, поэтому креативным индустриям доступен весь наш набор услуг. Но появляются и специализированные меры. В этом году есть индивидуальные маркетинговые консультации именно для креативных предпринимателей. На площадке центра Алтайский фонд финансирования предпринимательства предоставляет им займы по льготной ставке.

На федеральном уровне действует Фонд президентских грантов культурных инициатив. У нас появился проектный офис, который помогает готовить и подавать заявки. Там есть как поддержка некоммерческих культурных инициатив, так и большой блок, связанный с креативными проектами, в том числе имеющими коммерческую составляющую. Это невозвратное финансирование, и за последние годы его получили многие предприниматели.

– Для получения такой поддержки предпринимателям придется официально подтверждать принадлежность к креативным индустриям?

– Сейчас запущен реестр креативных предпринимателей, куда можно войти, подав заявку. В дальнейшем меры поддержки будут в большей степени связаны именно с этим реестром.

Возможно, дополнительный формализм кому-то покажется неудобным, но он нужен. Мы должны понимать, кто действительно относится к креативным индустриям и какой эффект дают меры поддержки. В следующем году посмотрим на результаты нынешних программ, соберем обратную связь и при необходимости скорректируем их. Креативные индустрии уже закреплены в стратегических документах страны, поэтому в следующие годы объем внимания и поддержки этого направления, скорее всего, будет только увеличиваться.