В России зафиксировали рекордное число смертей больных коронавирусом

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 23 378. За всё время в стране выявили 5 658 672 заражений ковидом, сообщает федеральный оперштаб.

Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Москве (+5498 человек за сутки), Московской области (+2536) и Санкт-Петербурге (+1869). В Алтайском крае выявили ещё 199 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 101 852 человека, в том числе 18 411 – за последние сутки.

Скончались ещё 737 пациентов с COVID-19. Это антирекорд. Всего в стране зарегистрировали 139 316 летальных случаев.