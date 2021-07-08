"Нет" разводу. Психолог рассказал, как пережить семейный кризис и сохранить брак

С начала 2021 года в Алтайском крае развелось 4 874 пары. В сравнении с этим же периодом прошлого года количество разводов возросло практически на тысячу случаев. В министерстве юстиции регоина сказали, что по статистике больше всего разводов приходится на первые годы после свадьбы и рождения ребенка. Спровоцировать сложный этап может семейная трагедия, финансовые трудности, болезнь одного из супругов и другие эмоционально тяжелые ситуации. Редакция amic.ru — за крепкие семьи и долгие браки, поэтому мы узнали, когда случаются семейные кризисы и как из них выйти, сохранить и укрепить отношения.

Кризисные годы

Психологи выделяют несколько основных кризисных этапов семейной жизни, во время которых пара может решиться на развод:

Кризис первого года. По статистике минюста, чаще всего браки распадаются в первые два года. Переломный момент зачастую наступает уже через полгода после свадьбы, говорят эксперты. В этот период люди узнают о скрытых качествах партнера, которые проявляются только в совместной жизни. Начинаются ссоры, которые приводят пару в тупик, из которого не получается найти выход.

Супруги могут решиться на развод, когда не могут договориться по бытовым и финансовым вопросам, обнаруживают различия ценностей и привычек.

"Перед недавно поженившимися супругами встает несколько проблем, которые необходимо решить: установить оптимальный баланс близости — к сожалению, некоторые после свадьбы чувствуют себя как в ловушке, и их не устраивает постоянное времяпрепровождение в компании партнера; далее семья должна определить сферы ответственности — начиная от бытовых вопросов, заканчивая более глобальными — кто в доме главный и прочее. Немаловажный аспект — деньги, молодожены сталкиваются с тем, что не могут договориться, как распределять средства", — говорит семейный психотерапевт Динара Маланова.

Кризис трех лет. Он возникает, если супруги друг другу наскучили, а бытовых и финансовых вопросов стало больше, чем всего остального в их отношениях, объясняет специалист. На этом этапе причиной развода может стать неверность одного из партнеров или рождение ребенка (особенно, если пополнение оказалось незапланированным).

Кризис пяти лет. Пара, которая прожила в браке пять лет, зачастую уже обзаводится ребенком (иногда и не одним). Кризис на этом этапе случается не у всех, а если и происходит, то самая распространенная его причина — это выход женщины из декрета и возвращение на работу. Начинается перераспределение обязанностей по уходу за ребенком, что может порождать новую почву для споров и конфликтов, говорит психолог.

Кризис семи лет. Психологи называют этот этап "кризисом однообразия". Партнеры могут друг другу просто-напросто надоесть, и те интересы, которые объединяли их в начале отношений, сходят на нет. Пара может развестись на волне мыслей о том, что им некуда расти вместе и безоблачного будущего с нынешним супругом не предвидится.

Кризис десяти лет. На этом этапе семейной жизни дети уже подросли, и вроде бы все должно быть спокойнее. Но напротив, именно после десяти лет совместной жизни наступает очередной переломный момент, уверены психологи. Параллельно зачастую у одного из супругов (а может и у обоих) случается кризис среднего возраста, на фоне которого пара может развестись.

Отдельно психологи выделяют кризис после рождения ребенка. Также сложным может стать период социализации, адаптации к школе и фаза, когда дети покидают родительский дом, отмечает специалист.

"Проблемы в семье после рождения ребенка часто являются следствием нерешенных сложностей в первые годы совместной жизни. Если супруги не подготовились, начинает копиться недовольство. И, как правило, пара пытается решить свои проблемы через ребенка, используя его, как средство коммуникации и единственное оправдание брака. Конечно, такое взаимодействие не приносит радости и семья может распасться", — объясняет Динара Маланова.

Кризис настал. Что делать?

Если вы не можете договориться даже в мелочах, а любая мелкая ссора превращается в скандал, если вы постоянно "делите" деньги, детей, домашних питомцев и никак не придете к компромиссу — это кризис, говорят психологи. Эксперты успокаивают: проблемы — не навсегда, но если над их не решать, браку придет конец.

"Главное, что надо сделать супругам, чтобы пройти кризисы спокойно — это научиться честному диалогу и всегда сохранять эмоциональную близость, которая станет взаимной поддержкой и позволит вместе справиться с трудностями", — советует Маланова.

Но для начала нужно понять, оба ли партнера хотят работать над отношениями, вкладываться в их развитие и меняться. Иногда этого хочет только один из супругов, и в этом случае даже специалисты могут быть бессильны и отношения все равно закончатся разводом.

Если же супруги готовы разобраться в проблемах вместе, им нужно знать несколько правил, которые улучшат взаимодействие, говорит психотерапевт.

Первое. Важно понимать, что вы разные люди и выросли в разных семьях, где были установлены свои правила. Ваш партнер не должен их выполнять, необходимо создать новые, свои собственные правила, по которым вам обоим будет удобно жить.

Второе. Откажитесь от взаимных обвинений и упреков, даже если назрела конфликтная ситуация — криками и манипуляциями на эмоциях к компромиссу не прийти, а вот разрушить брак можно окончательно, утопив его в обидах.

Третье. Установите границы. Например, если вы живете с родителями, то лучше переехать на отдельную жилплощадь. Стоит решить, как долго и часто будут гостить друзья и родственники, как будет проходить совместный и раздельный отдых. Обязательно должно быть время отдельно друг от друга и индивидуальные интересы вне дома.

Когда вы обсудили все тревожащие вас моменты и установили внутренние правила быта, ведения бюджета, общения и времяпрепровождения, на смену практическим договоренностям приходит время психологической работы.

Супругам предстоит найти новые точки соприкосновения и выделить время на романтику (особенно, если в семье уже есть дети и пара мало времени проводит наедине, и их отношения буквально "съедает" бытовуха, уточняет эксперт). Важно спланировать совместные цели, наметить командную семейную работу. При этом, говорит психотерапевт, не стоит давить друг на друга, лучше постараться найти способ выполнить желания всех членов семьи и сделать жизнь в одном пространстве наиболее комфортной.

"Также в кризис, если у пары еще нет детей, необходимо обсудить и принять решение по вопросу их рождения — если супруги не имеют общей точки зрения на этот счет, это будет вызывать сильное напряжение и осложнять жизнь. Дети — это очень важно, и отношения как до, так и после рождения ребенка напрямую зависят от того, насколько качественно выстроена коммуникация между супругами. Ну и, конечно, лучше всего детей планировать — чтобы оба были к этому полностью готовы", — советует Динара Маланова.

А если договориться самим никак не получается, отношения близятся к разводу, но пара сомневается, что расставание — правильный шаг, то на помощь супругам в кризисе могут прийти семейные психотерапевты, которые работают с парами, выявляют их главные проблемы и помогают выстроить гармоничные отношения.

Медиаторы примирения

В Алтайском крае для супругов в кризисе и на грани развода создали специальную службу примирения, которая помогает разобраться в причинах конфликта и по возможности сохранить брак. Получается это не всегда.

Так, за 2020 год кризисные медиаторы приняли 43 пары, отменили развод супруги в 13 случаях. А в 2021 году успешных примирений стало больше — за первую половину года в службу обратились 27 семей, и 15 нашли точки соприкосновения и восстановили отношения.

"Чаще всего к нам приходят те, кто поженился пару лет назад и столкнулся с первым кризисом. Если пара сомневается, она охотно идет к нам на беседу с медиатором. Пары, которые находятся в сильной ссоре, как правило, до нас и не доходят — они и так уже все решили. Иногда на выяснение причины кризиса у медиатора уходит три, пять и даже восемь часов, и часто это не одна встреча", — рассказали о работе службы в региональном минюсте.

Психолог-медиатор проводит консультации для пар бесплатно, очно или онлайн. "Площадки примирения" работают в отделах ЗАГС по всему региону. Если нужна помощь в преодолении кризиса, пара может обратиться по телефонам: +7-929-399-24-09, +7-903-991-29-47

А можно ли обойтись без кризисов?

К сожалению, без кризисов не получится, отмечают психологи. И чем дольше пара вместе, тем больше спорных ситуаций ей придется преодолеть. Но если предыдущий переломный момент супруги прошли правильно и укрепили свои отношения, то каждый последующий кризис будет проживаться ими гораздо проще. Психолог Динара Маланова подчеркивает, что важно в самом начале семейной жизни создать прочный психологический фундамент, на котором будет строиться дальнейшая коммуникация.

"Главные рекомендации на пути к здоровым отношениям: определите границы своей семьи и будьте независимыми от чужого влияния, установите правила взаимодействия. Выстраивайте честную и доверительную атмосферу при общении, давайте друг другу чувство безопасности, поддержки и заботы. Да, со временем рождение детей внесет свои корректировки и придется менять правила, но этот процесс пройдет спокойней, если уже существует прочная база", — подытоживает психотерапевт.

Но иногда путь из кризиса только один. Если ни один способ наладить отношения не помогает, ваши цели на жизнь совсем разные (и уж тем более если в семье есть психологическое или физическое насилие) — расставание — самое правильное решение. Оно поможет сберечь нервы, время и откроет в жизни каждого партнера новую страницу.

Однако разрыв — это то, к чему не стоит приходить на эмоциях, рекомендует эксперт. Принимать такое решение нужно спокойно и взвешенно. И перед тем, как попрощаться с человеком навсегда, попробуйте дать ему еще один шанс — быть может, это просто "черная полоса" и совсем скоро у вас все наладится.