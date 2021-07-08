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Психолог рассказала, почему у людей не получается экономить

, ИА "Амител"
Специалист посоветовала сразу после получения зарплаты откладывать 20% на отдельную банковскую карту
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Психолог Юлия Зюганова в беседе с агентством "Прайм" назвала причины неумения экономить.

По ее словам, зачастую людям не получается экономить из-за нехватки денег на закрытие базовые потребностей, описанных в пирамиде Маслоу. А потому обсуждать экономичное поведение в этом случае не приходится.

Другие причины неумения экономить — финансовая безграмотность и расточительство, когда доход покрывает все потребности человека, а он все равно выходит "в ноль".

Специалист посоветовала сразу после получения зарплаты откладывать 20% на отдельную банковскую карту или в другую "труднодоступную" копилку, а также составлять список покупок и пяти крупных целей и десяти маленьких.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что размер финансовой подушки безопасности должен составлять примерно шесть месячных зарплат. Она также призвала не брать бездумно кредиты, особенно на те вещи, на которые можно и накопить.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

8.07.2021 09:06
- гость -

без психолога все понятно! "...зачастую людям не получается экономить из-за нехватки денег на закрытие базовые потребностей"

8.07.2021 09:10
- гость -

психолог? специалист? еще и ном зарплату получает - гнать таких умников

8.07.2021 09:11
- гость -

и да как только его выгонят и посидит на минималке он сразу найдет единственный ответ почему как у гостя
в
8.07.2021 09:06
- гость -

8.07.2021 09:12
Виктор

Согласен с Зюгановой. Я бы ещё добавил, что хроническое недопотребление выливается в то, что когда у человека потом появляются "лишние" деньги, он часто начинает покупать ерунду, которой не будет пользоваться

8.07.2021 09:18
ПЕТР

"Набиуллина рассказала, что размер финансовой подушки безопасности должен составлять примерно шесть месячных зарплат"

А если месячная зарплата заканчивается за 2 недели до следующей?!.

8.07.2021 10:11
Митенька ржевский

Психолог рассказала, почему у людей не получается экономить
***
Винишко стало дорожать, деньжонок стало не хватать.

8.07.2021 10:29
- гость -

А если 100% зарплаты уходит на продукты, аренду жилья, коммунальные? Порой и кредиткой пользуешься, чтобы продукты базовые купить, не говоря уже о покупке одежды раз в 5 лет... С чего откладывать?

8.07.2021 10:30
- гость -

А если месячная зарплата заканчивается за 2 недели до следующей?!.
То, вероятно, Вы должны были умереть или умеете делать вино из воды, как Иисус

8.07.2021 10:32
гость

Это конечно работает когда минималка на уровне 150 тыс. МРОТ на сегодняшний день. Но мы тут в дыре не заработаем таких денег, у нас столько только наши начальнии получают. Пока не выровняется МРОТ до 150 тыс ничего и не изменится.

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