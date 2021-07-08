Психолог Юлия Зюганова в беседе с агентством "Прайм" назвала причины неумения экономить.
По ее словам, зачастую людям не получается экономить из-за нехватки денег на закрытие базовые потребностей, описанных в пирамиде Маслоу. А потому обсуждать экономичное поведение в этом случае не приходится.
Другие причины неумения экономить — финансовая безграмотность и расточительство, когда доход покрывает все потребности человека, а он все равно выходит "в ноль".
Специалист посоветовала сразу после получения зарплаты откладывать 20% на отдельную банковскую карту или в другую "труднодоступную" копилку, а также составлять список покупок и пяти крупных целей и десяти маленьких.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что размер финансовой подушки безопасности должен составлять примерно шесть месячных зарплат. Она также призвала не брать бездумно кредиты, особенно на те вещи, на которые можно и накопить.
Комментарии
без психолога все понятно! "...зачастую людям не получается экономить из-за нехватки денег на закрытие базовые потребностей"
психолог? специалист? еще и ном зарплату получает - гнать таких умников
и да как только его выгонят и посидит на минималке он сразу найдет единственный ответ почему как у гостя
в
8.07.2021 09:06
- гость -
Согласен с Зюгановой. Я бы ещё добавил, что хроническое недопотребление выливается в то, что когда у человека потом появляются "лишние" деньги, он часто начинает покупать ерунду, которой не будет пользоваться
"Набиуллина рассказала, что размер финансовой подушки безопасности должен составлять примерно шесть месячных зарплат"
А если месячная зарплата заканчивается за 2 недели до следующей?!.
Психолог рассказала, почему у людей не получается экономить
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Винишко стало дорожать, деньжонок стало не хватать.
А если 100% зарплаты уходит на продукты, аренду жилья, коммунальные? Порой и кредиткой пользуешься, чтобы продукты базовые купить, не говоря уже о покупке одежды раз в 5 лет... С чего откладывать?
А если месячная зарплата заканчивается за 2 недели до следующей?!.
То, вероятно, Вы должны были умереть или умеете делать вино из воды, как Иисус
Это конечно работает когда минималка на уровне 150 тыс. МРОТ на сегодняшний день. Но мы тут в дыре не заработаем таких денег, у нас столько только наши начальнии получают. Пока не выровняется МРОТ до 150 тыс ничего и не изменится.