Психолог рассказала, почему у людей не получается экономить

Психолог Юлия Зюганова в беседе с агентством "Прайм" назвала причины неумения экономить.

По ее словам, зачастую людям не получается экономить из-за нехватки денег на закрытие базовые потребностей, описанных в пирамиде Маслоу. А потому обсуждать экономичное поведение в этом случае не приходится.

Другие причины неумения экономить — финансовая безграмотность и расточительство, когда доход покрывает все потребности человека, а он все равно выходит "в ноль".

Специалист посоветовала сразу после получения зарплаты откладывать 20% на отдельную банковскую карту или в другую "труднодоступную" копилку, а также составлять список покупок и пяти крупных целей и десяти маленьких.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что размер финансовой подушки безопасности должен составлять примерно шесть месячных зарплат. Она также призвала не брать бездумно кредиты, особенно на те вещи, на которые можно и накопить.