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Ссылка в Сибирь за отказ привиться. Когда и как в России появилась обязательная вакцинация

, ИА "Амител", Полина Жданова
Рассказываем, как страна пришла к национальному календарю прививок и через сколько эпидемий для этого мы прошли
Фото Yandex

Фото Yandex

Вакцину от коронавируса недавно внесли в российский национальный календарь прививок. Это позволяет сделать ее (при угрозе пандемии) обязательной. Ранее — в начале 2000-х — в календарь внесли ежегодную прививку от гриппа — тоже из-за угрозы эпидемии. Но мало кто знает, как и зачем появился календарь обязательных вакцин. Amic.ru составил хронологию от первой прививки до появления национального календаря и узнал, как обязательная вакцинация спасала жизни миллионов россиян на протяжении нескольких веков.

Черная оспа

Согласно историческим данным, Россия нередко становилась мировым лидером массовой вакцинации. А началось это с эпидемии черной оспы. Она разразилась в стране в XVIII веке. Оспа уродовала лица людей страшными шрамами. От инфекции годами не могли найти эффективное лечение. Ежегодно от черной оспы и осложнений после нее в стране умирало до миллиона человек.

Первая вакцина появилась в 1768 году. Она была совсем не похожа на современные: человеку надрезали руку и прикладывали нить или ткань, пропитанную выделениями из оспенных ран. Согласитесь, приятного мало. Через неделю-две после "вакцинации" у человека появлялся иммунитет к болезни.

Несмотря на специфичность (фактически людей заражали живым вирусом, а не как сейчас — убитым или синтетическим), эта вакцина работала. От осложнений погибло всего 2% привитых, а остальные приобрели иммунитет и либо болели в легкой форме, либо не заболевали вообще. Безопасную прививку на основе коровьей оспы придумали только в 1796 году.

Примечательно, что одной из первых вакцину от оспы сделала императрица Екатерина II. При этом она попросила огласить результат, чтобы люди не боялись и следовали ее примеру. В своем дневнике она писала: "Было бы позорно не начать с самой себя. Да и как ввести оспопрививание, не подавши примера?"

Через две недели после прививки, Екатерина Вторая выпустила первый в истории России приказ об обязательной вакцинации.

Сначала население это не поддержало — прививаться боялись даже врачи. Но у Екатерины II был эффективный инструмент влияния на народ — за отказ полагалась ссылка в Сибирь. А аристократию при этом отлучали от дворца и лишали всех титулов. Так за несколько лет страна стала лидером в Европе по борьбе с черной оспой и другие страны начали на нас равняться.

Прививка от бешенства

Бешенство — смертельный вирус, по старинке называемый водобоязнью. Инфекция передается с укусом зараженного животного, вызывает быстрое поражение ЦНС и приводит к летальному исходу за считанные дни.

Эпидемия бешенства началась в Санкт-Петербурге в 1885 году. Больная собака укусила гвардейца. Зараженного служащего направили к французскому изобретателю Луи Пастеру. Он не был медиком, но годами изучал бешенство и хотел разработать эффективную вакцину от вируса.

Первая прививка от бешенства состояла из яда, полученного из слюны зараженного животного. Испытывали препарат на добровольцах или уже зараженных, выживали не все. Но в результате получилась вакцина, которую можно ставить и как профилактику бешенства, и сразу после укуса больного зверя — эффект одинаковый. В современном мире вакцина уже другая, но применяется она точно так же.

Кстати, Александр II не вкладывал много денег в разработку прививки, только помог открыть научный центр. Поэтому, хоть активная пропаганда вакцинации и велась, введение препарата как домашним животным, так и людям было платным : "Приходящие за курс предохранения (вакцинации  — прим.ред) вносят по 5р. с человека без различия возраста…" Тем не менее, народ охотно шел прививаться и брал с собой питомцев — заболеть и умереть было страшнее.

Россия официально стала страной-первопроходцем вакцинации от бешенства, и вскоре эту прививку стали делать во всем мире. Вспышки бешенства происходят и по сей день, инфекцию "приносят" в города дикие животные. Но благодаря работе наших предшественников крупных эпидемий этой смертоносной инфекции нет уже очень давно.

Тиф и антипрививочники

В СССР в 1919 году впервые вышел декрет "Об обязательном оспопрививании", спустя почти 200 лет после первой массовой вакцинации от оспы. Его подписал Ленин, и исполнение указа было обязательным, несмотря на шаткое (тогда еще) положение большевиков.

Правда, бояться следовало уже не только оспы. В стране началась эпидемия тифа — острой инфекции, которая сопровождалась лихорадкой и помутнением сознания и приводила к смерти.

Эпидемия сыпного тифа разошлась по стране во время Гражданской войны 1917-1921гг. Заразилось им около 30 миллионов человек, и более трех миллионов — умерло. Переносят эту инфекцию вши, а на войне, где царила грязь и антисанитария, развелись полчища этих паразитов.

С эпидемией боролись специальные санитарные комиссии, были созданы карантинные зоны, изоляционно-пропускные пункты, развернуто много госпиталей, и организована массовая вакцинация.

Своей прививки от тифа тогда в стране еще не было — ее привозили из других стран. К слову, у этой вакцины было много противников — люди думали, что их хотят отравить или ставят над ними эксперименты (знакомо, не так ли?). Иногда партии не доезжали до пункта назначения, потому что протестующие выбрасывали ящики с препаратами за борт грузовых кораблей.

Собственная вакцина от тифа появилась в 1942 году, как и эффективный антибиотик для его лечения. Сегодня мы и не слышим об этой страшной болезни.

Побежденный полиомелит

На смену одной эпидемии практически сразу приходит другая. После тифа уничтожать человеческую популяцию принялся полиомелит — "болезнь грязных рук". Чаще всего им заболевали дети. Вирус передавался через зараженные игрушки и посуду. Болезнь поражала спинной мозг и вызывала смертельный паралич.

В Советском Союзе первые вспышки полиомелита зафиксировали в 1949 году в Прибалтике, Казахстане, Сибири. Болезнь ежегодно убивала около 12 тысяч человек.

Первая вакцина от вируса появилась в США в 1955 году. Точнее, даже две. Но американцы отказали в проведении испытаний второй, более безопасной и дешевой вакцины. Это было странным решением, потому что первая вакцина была дороже, имела тяжелые побочки и в целом плохо переносилась. Но логика властей была такова — зачем проверять еще одну, если мы уже прививаемся?

Разработку более удачной версии вакцины перевезли в Москву советские ученые. Первые прививки исследователи сделали себе и своим родственникам.

"Иначе и быть не могло — разработчики всегда испытывают изобретения на себе и своих детях. И никто из родственников не был против: все понимали опасность полиомиелита и верили, что вакцина защитит детей от болезни", — вспоминал сын одного из медиков.

Несмотря на успешное тестирование, советские власти не разрешили производить вакцину, мотивируя это тем, что в Америке от этого препарата отказались неспроста.

Команда медиков в обход министерства доставила в Прибалтику 300 тысяч доз вакцины, а уже через полтора года с эпидемией в регионе было покончено.

В 1960 году прививкой от полиомелита в СССР "укололись" уже 77,5 миллионов человек (первый препарат был изготовлен в виде инъекций, а не капель). Со временем советскую вакцину начали поставлять в другие страны. Кстати, для детей от полиомелита в то время выпускали конфетки — это был на тот момент лучший способ "доставить" вакцину в кровь. Сейчас мы прививаемся от полиомелита специальными каплями, но на выбор все еще существует вакцина в виде инъекции.

Календарь обязательных прививок

После Великой Отечественной войны в СССР была запущена масштабная агитация за прививки. Повсюду размещали плакаты с призывами, в газетах выпускали специальные статьи о вакцинах, реклама вакцинации была и на телеэкранах и даже в детских мультфильмах. Так, в 1966 году вышел мультфильм "Бегемот, который боялся прививок" о вакцинации от желтухи.

В 70-е годы появился национальный календарь прививок, в который включили все на тот момент изобретенные вакцины.

Детей (да и взрослых) прививали от туберкулеза, дифтерии и полиомиелита. Со временем к списку добавили вакцины от коклюша, столбняка, кори и паротита. До 1980 года обязательной была прививка от оспы, но после вирус посчитали окончательно побежденным и прививку отменили.

В конце 1990-х в календарь включили прививку от краснухи, повторную вакцинацию от кори и прививку от гепатита B. В наши дни туда же добавили вакцины от гемофильной и пневмококковой инфекции.

Новые обязательно-необязательные вакцины

Когда в мире начал распространяться грипп разных видов, "богатый" на осложнения и летальные исходы — свиной, птичий и другие, в России начали массово прививать и от него (тем более, что в начале 2000-х появилась угроза смертельно опасной гриппозной пандемии).

Теперь прививка от гриппа так же входит в национальный календарь и мы ставим ее ежегодно. Только за прошлый год от гриппа привились более 70 миллионов россиян, а последняя статистика показала, что заболеваемость этой инфекцией снизилась с 1997 года практически в 200 раз.

На очереди — коронавирус. Вакцина от него уже предварительно внесена в национальный календарь. Нам осталось только дождаться окончания исследования и официального назначения периода ревакцинации.

Так что не мы первые, не мы последние — когда-то наши предки боялись новой прививки от оспы, но ставили и благодаря этому выжили. Сейчас мы побаиваемся "Спутника V", но опыт предшественников показывает, что от вакцинации пользы всё-таки больше.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

11.07.2021 08:15
- гость -

В том и дело.У нас это развито.Началось ешё при царском режиме и продолжается при демократии Великого Путина.
PS А антипрививочники тупые ослы.

11.07.2021 08:29
- гость -

Из песни упоротого либераста:"И меня два кррасивых охранника повезли из Сибириии в Сибирррь

11.07.2021 08:35
- гость -

путиненок с утра уже лаканул

11.07.2021 08:42
- гость -

зато не курю

11.07.2021 08:42
гость

И при прозападном Ельцине обязательные прививки для отдельных профессий были

11.07.2021 08:43
гость

В США уже вакцинировано 183 миллиона, вряд ли все они пришли добровольно, потому что у них своя крутая вакцина

11.07.2021 08:48
Сермяжная правда

Антипрививочникам, агитирующим против вакцинации, помимо штрафа нужно добавлять еще пяток ударов резиновой дубинкой по пятой точке. Как сказал незабвенный дон Карлеоне, пуля многое меняет в голове, даже если попадает в ..опу.

11.07.2021 08:52
Гость

Потомки ссыльных и каторжан- "гену" не обманешь.

11.07.2021 08:56
- гость -

Мой отец умер 18 лет назад от атипичной пневмонии...Сегодняшний вирус хапает лёгкие прерывая доступ кислорода в организм...

11.07.2021 08:57
Гость

пуля многое меняет в голове

А если там менять нечего и не на что?

11.07.2021 09:04
- гость -

все борятся со следствием-вирусом и почему то молчат о лабораториях его выращивающих... надо бы с них начать и не будет этого

11.07.2021 09:07
гость

почему то молчат о лабораториях его выращивающих

Может потому что это только предположение?

11.07.2021 09:09
- гость -

Две сотни сверхбыстрых ракет с ядерными боеголовками уничтожат империю зла.

11.07.2021 09:21
- гость -

Сейчас нужно наоборот в Москву ссылать. Там более жесткая политика по вакцинированию и довольно тепло: +33+35. И не выпускать из парилки, пока не поставят прививку.

11.07.2021 09:54
гость

если люди смотрят только тв-от только прививка однозначно.
если слушать ещё и науку--то нет прививкам!
если выбирать между ними,то гарантия государства должна быть на факт участия добровольно в эксперименте по данной прививке.
расписки людям давайте на выплаты страховок-10% болеют от прививок люди.

11.07.2021 10:02
- гость -

за отказ полагалась ссылка в Сибирь

На генетическом уровне антипрививочники

11.07.2021 10:05
гость

Сейчас нужно наоборот в Москву ссылать

Давать там квартиру и работу

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