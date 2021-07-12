"Завтра бахну вторую": глава Минспорта Алтая пообещал привить от COVID-19 всю отрасль

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев пообещал, что большая часть сотрудников отрасли к осени поставят прививку от коронавируса. При этом вакцинация должна быть добровольной, рассказал министр во время пресс-конференции.

Он отметил, что хоккейный коллектив "Динамо-Алтай" полностью привился от коронавируса. По такому же пути должны пойти и в других краевых командах. Перед новым сезоном, который стартует осенью, вакцинироваться должны все профессиональные спортсмены.

Из-за коронавируса, подчеркнул министр, краевые олимпиады городов и сельских спортсменов Алтайского края перенесут на год. Планировалось, что участники игр в Мамонтово должны в качестве допуска на соревнования иметь сертификат о вакцинации. Однако от планов отказались, а олимпиаду отменили из-за соображений безопасности. Алексей Перфильев уверен, что привиться должны все. Это позиция ведомства. Сам он 13 июля поставит второй компонент "Спутника V".

"41% по отрасли привито. Необходимо 60%. Правила простые и нельзя пренебрегать этим. Перерывчик между первой и второй – это не про спорт. Нельзя заниматься нигилизмом. Я лично завтра бахну вторую вакцину", – пояснил министр.

Ранее лидер алтайской ЛДПР Владимир Семёнов предложил сделать вакцинацию в Алтайском крае обязательной.

Отметим, за последние две недели в регионе началась третья волна коронавируса. Согласно официальной статистике Минздрава, ежедневно стабильно выявляют более 200 больных COVID-19. Это один из самых высоких показателей среди регионов Сибири. В тяжёлом состоянии сейчас находятся 565 зараженных, из них 195 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 472 койки.