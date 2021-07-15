Диетолог назвала продукты для укрепления иммунитета

Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах кефира для здоровья и фигуры. По словам эксперта, кефир помогает устранить последствия переедания, однако питаться только им можно не чаще одно дня в неделю.

Как сообщает Sputnik, Соломатина предлагает устраивать разгрузочные дни и выпивать литр кефира в течение суток после застолий и летних шашлыков. Однако увлекаться, по её словам, не следует.

Эксперт отметила, что регулярное употребление кефира положительно влияет на организм и способствует укреплению иммунитета. Периодически его можно заменять другими кисломолочными продуктами, а также готовить на его основе холодные супы.

"70% нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике и зависит от состояния микробиоты, на которую непосредственно воздействует кефир. Кефир является пробиотиком, он несёт необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой", – сказала диетолог.

Напомним, что ранее Соломатина посоветовала россиянам отказаться в жаркую погоду от сладостей, кофе, солёных и копчёных продуктов.