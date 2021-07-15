Водителя трамвая сбили на Range Rover в Бийске

Фото: vk.com/incident_22

В Бийске водитель трамвая вышла на дорогу после столкновения с легковушкой и попала под колёса Range Rover, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Бийск".

По их словам, авария случилась 14 июля. Toyota Probox выскочила на рельсы и столкнулась с трамваем. Водитель электротранспорта уведомила об этом диспетчера и пошла выяснять обстоятельства. Женщина была в жилете.

"Когда вышла, убедилась, что машин нет, пошла, но у нас есть и крутые внедорожники, даже не остановили его "лежачие полицейские" и знак "Пешеходный переход", стукнул так, что раздробил обе ноги!" – поделился очевидец.

Обновлено в 14.40: Позднее в редакцию amic.ru обратился мужчина, который также сообщил, что он был очевидцем этой аварии. "Информация, которую публикуют в паблике — неверная, — уверяет он. — Водителя трамвая сбили не сразу же после аварии, а через какое-то время. Там уже присутствовала полиция. Женщина стояла спиной к дороге и не видела, что сзади подъезжает автомобиль. Она сделала шаг назад и автомобиль задним колесом ей наехал на ногу".

По словам мужчины таких "ужасов", которые описаны в паблике "Инцидент Бийск" не было. Полиция тут же на месте оформила протокол.

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