Водителя трамвая сбили на Range Rover в Бийске

Фото: vk.com/incident_22
В Бийске водитель трамвая вышла на дорогу после столкновения с легковушкой и попала под колёса Range Rover, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Бийск".
По их словам, авария случилась 14 июля. Toyota Probox выскочила на рельсы и столкнулась с трамваем. Водитель электротранспорта уведомила об этом диспетчера и пошла выяснять обстоятельства. Женщина была в жилете.
"Когда вышла, убедилась, что машин нет, пошла, но у нас есть и крутые внедорожники, даже не остановили его "лежачие полицейские" и знак "Пешеходный переход", стукнул так, что раздробил обе ноги!" – поделился очевидец.
Обновлено в 14.40: Позднее в редакцию amic.ru обратился мужчина, который также сообщил, что он был очевидцем этой аварии. "Информация, которую публикуют в паблике — неверная, — уверяет он. — Водителя трамвая сбили не сразу же после аварии, а через какое-то время. Там уже присутствовала полиция. Женщина стояла спиной к дороге и не видела, что сзади подъезжает автомобиль. Она сделала шаг назад и автомобиль задним колесом ей наехал на ногу".
По словам мужчины таких "ужасов", которые описаны в паблике "Инцидент Бийск" не было. Полиция тут же на месте оформила протокол.
Ранее под Новосибирском иномарка насмерть сбила водителя автобуса, который менял колесо на трассе.
Комментарии
В Бийске до сих пор остановки трамвая - это сигнал для остановки прочих ТС - пассажиры ожидают посадки не на пандусах, а на обочине проезжей части. В Барнауле такое видели только на ул. Советской Армии. Однако это правила забыто. Кто виноват? Экзаменаторы, вымаравшие его из тестов на знание ПДД или дорожная полиция, ни разу не сделавшая статистику по данным видам нарушения Правил? А звезды, тем временем, сошлись в трагедию...
хорошо, что это был ровер, а не другой трамвай