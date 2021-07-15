Житель Ярославской области пострадал в ДТП с грузовиком в Горном Алтае

Водитель легкового автомобиля серьёзно пострадал при столкновении с грузовиком в Горном Алтае, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась 14 июля около 09:30 в Турочакском районе на 25-м километре трассы "Тулой-Бийка".

По предварительным данным, 24-летний житель Ярославской области выехал на автомобиле ВАЗ-2114 на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, за рулём которого сидел 50-летний житель Алтайского края.

В результате ДТП водителя ВАЗа в тяжёлом состоянии госпитализировали, у него также взяли анализ на наличие алкоголя в крови. При этом уточняется, что водитель фуры был трезвым.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.