В барнаульский "Университет" перешли четыре новых волейболиста

Состав барнаульского "Университета" пополнили четыре волейболиста. Об этом сообщает "Алтайский спорт". В сезоне 2021/22 за команду Ивана Воронкова будут играть новички Дмитрий Костров, Кирилл Ситюк, Илья Косиненко и Никита Венедиктов.

Дмитрий Костров родился в 2000 году в Новокузнецке. Его рост 190 сантиметров. В прошлом сезоне пасующий выступал за кемеровский "Кузбасс-2". В Барнауле Костров будет играть на правах аренды.

Кирилл Ситюк – его ровесник. Он родился в Молдавии. Начал заниматься волейболом в Новом Уренгое. С дублем "Факела" в двух последних сезонах Ситюк брал бронзовые медали. Амплуа спортсмена – блокирующий. Его рост 210 сантиметров.

Ещё один блокирующий – Илья Косиненко – является воспитанником белгородского волейбола. Он родился в 1998 году. В прошлом сезоне Косиненко выступал за "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга. Рост спортсмена 211 сантиметров.

Никита Венедиктов родился в 1996 году. Амплуа игрока – диагональный. Ранее волейболист играл за различные команды Калуги, Воронежа, Тюмени, Магнитогорска. Прошлый сезон Венедиктов начинал в "Магнитке", а заканчивал в "Муроме". Рост спортсмена 202 сантиметра.

Напомним, в прошлом сезоне "Университет" занял 10-е место в высшей лиге "А". Новый сезон команда начнёт в начале сентября матчами Кубка России. В чемпионате страны "Университет" стартует 2 октября.