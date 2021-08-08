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Неизвестные кидаются стаканами по припаркованным автомобилям возле многоэтажки в Барнауле

, ИА "Амител"
За неделю они побили лобовые стекла уже двум машинам

Фото: Barnaul 22

Неизвестные бросаются стаканами по автомобилям, припаркованным возле многоэтажного здания на улице Гущина, 150/3. Как сообщает паблик Barnaul 22, от действий злоумышленников пострадало уже два автомобиля.

Вероятно, хулиганы бросаются прицельно по лобовым стёклам машин – в обоих случаях оно разбилось и покрылось "паутинкой".

"Жильцы в шоке, полиция разводит руками", – пишет автор поста.

Напомним, 4 августа неизвестный расстрелял окна квартиры 13 этажа в доме на улице 65 лет Победы, 10 (ЖК "Крылья 2"). Пробитые стеклопакеты утром обнаружили строители. Судя по траектории выстрелов, возможно, стрельба велась из дома 65 лет Победы, 9.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.08.2021 09:15
гость

Продавцы гаражей наверное

8.08.2021 09:16
гость

Может это не из их дома запарковались

8.08.2021 09:17
гость

Надо вычислить, кто до этого на этих местах парковался. Он мог обидиться

8.08.2021 09:23
Пионер

Это все от воспитания - раньше бы задницу надрали так, что как фара дальнего света освещала путь. И не важно - детская шалость или взрослый маргинал

8.08.2021 09:30
- гость -

Где они стеклянные стаканы берут? Это же раритет.

8.08.2021 09:35
- гость -

Им же гараж или охраняемая стоянка не нужна, лучше соседям мешать.
Так вот и получают за свою жадность стаканами.

8.08.2021 09:38
- гость -

Ещё немного и освободят свой двор от жоповозок

8.08.2021 09:42
- гость -

Полиция разводит руками))). Они же чёрта из под земли достать могут, когда им это надо.

8.08.2021 09:43
- гость -

В 90х, оставив машину на ночь, на улице, на утро можно было её и не обнаружить.

8.08.2021 09:49
- гость -

8.08.2021 09:43
- гость -

Можно было и обнаружить, только без колес и автомагнитолы.

8.08.2021 09:52
Пионер

Ещё немного и освободят свой двор от жоповозок

Скорее свой кошелек от лишних денежков. А то еще и физиономию разнесут неизвестные во дворе.

8.08.2021 10:06
Гость

Ща перегрызутся , передерутся, и купят гаражи.

8.08.2021 10:08
- гость -

Продам гараж на Гущина))

8.08.2021 10:10
Гость

Вот конкретно сегодня, воскресенье - какая то б....
..в 8 утра стала тарахтеть мотоциклом прямо под окнами, тарахтела минут 40. Да тут не стаканчик, а ведро бы на бОшку надела, но из - за деревьев не видно.

8.08.2021 10:12
- гость -

8.08.2021 09:52
Пионер

.... А то еще и физиономию разнесут неизвестные во дворе.

Думаешь у терпил здоровья больше чем у освободителей ???

8.08.2021 10:18
- гость -

а это не там стройку завернули?

8.08.2021 10:22
гость

Продам гараж на Гущина))

Опасно пока, опера на встречу придут

8.08.2021 10:23
гость

Скорее свой кошелек от лишних денежков

Если их найдут. Что очень вряд ли

8.08.2021 10:25
гость

Вдруг на стаканах есть отпечатки пальцев кидавшего. И они совпадут с отпечатками продавца гаража на Гущина

8.08.2021 10:55
Виктор

Одни бросают машины во дворе. Другие кидают стаканы

8.08.2021 11:03
- гость -

8.08.2021 09:35
- гость -
Им же гараж или охраняемая стоянка не нужна, лучше соседям мешать.
Так вот и получают за свою жадность стаканами.

А Вам за свое скудоумие какое наказание грозит?

8.08.2021 11:05
- гость -

8.08.2021 09:38
- гость -
Ещё немного и освободят свой двор от жоповозок

Откуда же такая зависть и злость? Мама не любила в детстве? Тогда к врачу!

8.08.2021 11:10
гость

а это не там стройку завернули?

Завернули стройку, теперь заворачивают парковку? Серьезные жильцы на Гущина живут

8.08.2021 11:20
- гость -

10 метров от здания по правилам нужно ставить машины. 2. Вести себя как люди, а не как и д и о т ы. Музыку слушайте когда по трассе за городом передвигаетесь. Ночью возле жилых домов это делать нельзя. Ребята молодцы!

8.08.2021 11:26
гость

Пожалейте жителей многоэтажки, владельцы получили то, что заслужили своим поведением.

8.08.2021 11:30
Виктор

8.08.2021 10:06
Гость

Жаба не позволит купить гараж

8.08.2021 11:40
- гость -

скупой платит дважды и трижды, не захотел покупать гараж, покупай свою машину по частям.

8.08.2021 11:43
- гость -

8.08.2021 11:05
- гость -

Откуда же такая зависть и злость? Мама не любила в детстве? Тогда к врачу!

Это тебя мама с детства не научили не гадить где живёшь, вот и щеришся со своим корытом в подворотнях
Тока тебе доктор уже не поможет...

8.08.2021 11:53
- гость -

8.08.2021 11:43
- гость -

Это тебя мама с детства не научили не гадить где живёшь, вот и щеришся со своим корытом в подворотнях
Тока тебе доктор уже не поможет...

Причем тут "гадить где живешь". Реально с головой проблемы от зависти и злобы. К врачу, к врачам: "резать, не допускать перитонитов"(с)

8.08.2021 12:03
гость

полиция разводит руками

Может полиция заинтересована в продаже гаражей?

8.08.2021 12:31
- гость -

от зависти и злобы.

Мания величия. Тоже к врачу.

8.08.2021 12:43
гость

От зависти и злобы и злобы к тем, у кого гаражей нет

8.08.2021 13:05
Z

Таблеток мне от жадности! Да побольше, да побольше! (с)

8.08.2021 13:12
- гость -

Нада милицейскую собаку привезти, она сразу всё нанюхает и автоубивцев найдёт.

8.08.2021 13:14
- гость -

Просто надо свои пердячие вёдра с гайками под окна людям не ставить и всё в порядке будет.

8.08.2021 13:46
- гость -

Если первую половину ночи слушать га-га-га, гы-гы-гы владельцев жоповозок, а вторую - пиу-пиу сигналки, то у любого, даже самого терпеливого, возникнет желание запустить чем-нибудь тяжелым.

8.08.2021 13:54
Мари

Зато камеры везде понатыканы за счет жильцов, большинству из которых они сто лет не нужны. Все газоны запарковали, вот и борются, кто как может. Возможно, какие-то конкретно машины попали под обстрел, - вариантов море!

8.08.2021 14:14
- гость -

8.08.2021 12:31
- гость -
от зависти и злобы.

Мания величия. Тоже к врачу.

Мания величия от наличия авто? Вы серьезно? Или "Петросян"?

8.08.2021 14:20
- гость -

Может так удастся освободить незаконно занятые дворы раз власти бездействуют.

8.08.2021 14:28
Виктор

Начинать надо с малого. Например, оставил машину с 22 до 6 во дворе — получил крупный штраф

8.08.2021 15:54
Z

8.08.2021 14:28
Виктор
---------------------
Абориген вам в помощь.

8.08.2021 16:01
- гость -

8.08.2021 14:28
-Виктор
Начинать надо с малого. Например, оставил машину с 22 до 6 во дворе — получил крупный штраф-

Так это и есть крупный. Куда еще крупнее то. Крупнее только гиря.

8.08.2021 16:02
Виктор

8.08.2021 15:54
Z

Надеюсь, что муниципалитет за это возьмётся. И дворы освободятся, и бюджету подспорье

8.08.2021 16:53
Змей

Никто освобождать дворы от машин не будет, и покупать гаражи - тоже. А вот задницу надрать тем, кто портят машины - надерут запросто. Придётся мирится с тем, что паркуются во дворах

8.08.2021 17:02
гiсть

сегодня они на машину скинули, завтра кинут на голову

8.08.2021 17:03
гiсть

ну и все равно мы в обществе живем, в гости люди заходят. уверен, кто-то знает, у кого есть такие необычные кружки

8.08.2021 17:28
Виктор

Скорее всего сейчас, пока поднялся и не утих кипеш, залягут на какое-то время на дно

8.08.2021 17:35
Z

8.08.2021 16:02
Виктор
---------------------
Так я не про то.
Абориген на просторах данного ресурса уже раз 100 разжевывал эту тему.

Вкратце: то что вы предлагаете это борьба со следствием, а не с причиной.
То есть она бесполезна.

8.08.2021 17:50
Виктор

8.08.2021 17:35
Z

Если б я был участковым, и ко мне обратились по такому случаю, я б ответил "Для начала попробуйте не ставить автомобиль на стоянку во дворе"

Если под окна не ставишь машину,
Кружка до неё не долетит.
Не долетит!

8.08.2021 17:54
Z

8.08.2021 17:50
Виктор
---------------------

А куда мне его ставить?
Продолжать не будем.

Почитайте Аборигена, он очень толково на эту тему рассуждает.

8.08.2021 17:56
гiсть

то что вы предлагаете это борьба со следствием, а не с причиной.
То есть она бесполезна
---
причина не в неправильной парковке по Аборигену
даже в этом случае адекватный человек не будет ничего кидать в автомобили
а тот, кто кидает кружки, он бы в любом случае кидал бы их, но повод был бы другим

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