Неизвестные кидаются стаканами по припаркованным автомобилям возле многоэтажки в Барнауле

Фото: Barnaul 22
Неизвестные бросаются стаканами по автомобилям, припаркованным возле многоэтажного здания на улице Гущина, 150/3. Как сообщает паблик Barnaul 22, от действий злоумышленников пострадало уже два автомобиля.
Вероятно, хулиганы бросаются прицельно по лобовым стёклам машин – в обоих случаях оно разбилось и покрылось "паутинкой".
"Жильцы в шоке, полиция разводит руками", – пишет автор поста.
Напомним, 4 августа неизвестный расстрелял окна квартиры 13 этажа в доме на улице 65 лет Победы, 10 (ЖК "Крылья 2"). Пробитые стеклопакеты утром обнаружили строители. Судя по траектории выстрелов, возможно, стрельба велась из дома 65 лет Победы, 9.
Комментарии
Продавцы гаражей наверное
Может это не из их дома запарковались
Надо вычислить, кто до этого на этих местах парковался. Он мог обидиться
Это все от воспитания - раньше бы задницу надрали так, что как фара дальнего света освещала путь. И не важно - детская шалость или взрослый маргинал
Где они стеклянные стаканы берут? Это же раритет.
Им же гараж или охраняемая стоянка не нужна, лучше соседям мешать.
Так вот и получают за свою жадность стаканами.
Ещё немного и освободят свой двор от жоповозок
Полиция разводит руками))). Они же чёрта из под земли достать могут, когда им это надо.
В 90х, оставив машину на ночь, на улице, на утро можно было её и не обнаружить.
8.08.2021 09:43
- гость -
Можно было и обнаружить, только без колес и автомагнитолы.
Ещё немного и освободят свой двор от жоповозок
Скорее свой кошелек от лишних денежков. А то еще и физиономию разнесут неизвестные во дворе.
Ща перегрызутся , передерутся, и купят гаражи.
Продам гараж на Гущина))
Вот конкретно сегодня, воскресенье - какая то б....
..в 8 утра стала тарахтеть мотоциклом прямо под окнами, тарахтела минут 40. Да тут не стаканчик, а ведро бы на бОшку надела, но из - за деревьев не видно.
8.08.2021 09:52
Пионер
.... А то еще и физиономию разнесут неизвестные во дворе.
Думаешь у терпил здоровья больше чем у освободителей ???
а это не там стройку завернули?
Продам гараж на Гущина))
Опасно пока, опера на встречу придут
Скорее свой кошелек от лишних денежков
Если их найдут. Что очень вряд ли
Вдруг на стаканах есть отпечатки пальцев кидавшего. И они совпадут с отпечатками продавца гаража на Гущина
Одни бросают машины во дворе. Другие кидают стаканы
8.08.2021 09:35
- гость -
Им же гараж или охраняемая стоянка не нужна, лучше соседям мешать.
Так вот и получают за свою жадность стаканами.
А Вам за свое скудоумие какое наказание грозит?
8.08.2021 09:38
- гость -
Ещё немного и освободят свой двор от жоповозок
Откуда же такая зависть и злость? Мама не любила в детстве? Тогда к врачу!
а это не там стройку завернули?
Завернули стройку, теперь заворачивают парковку? Серьезные жильцы на Гущина живут
10 метров от здания по правилам нужно ставить машины. 2. Вести себя как люди, а не как и д и о т ы. Музыку слушайте когда по трассе за городом передвигаетесь. Ночью возле жилых домов это делать нельзя. Ребята молодцы!
Пожалейте жителей многоэтажки, владельцы получили то, что заслужили своим поведением.
8.08.2021 10:06
Гость
Жаба не позволит купить гараж
скупой платит дважды и трижды, не захотел покупать гараж, покупай свою машину по частям.
8.08.2021 11:05
- гость -
Откуда же такая зависть и злость? Мама не любила в детстве? Тогда к врачу!
Это тебя мама с детства не научили не гадить где живёшь, вот и щеришся со своим корытом в подворотнях
Тока тебе доктор уже не поможет...
8.08.2021 11:43
- гость -
Это тебя мама с детства не научили не гадить где живёшь, вот и щеришся со своим корытом в подворотнях
Тока тебе доктор уже не поможет...
Причем тут "гадить где живешь". Реально с головой проблемы от зависти и злобы. К врачу, к врачам: "резать, не допускать перитонитов"(с)
полиция разводит руками
Может полиция заинтересована в продаже гаражей?
от зависти и злобы.
Мания величия. Тоже к врачу.
От зависти и злобы и злобы к тем, у кого гаражей нет
Таблеток мне от жадности! Да побольше, да побольше! (с)
Нада милицейскую собаку привезти, она сразу всё нанюхает и автоубивцев найдёт.
Просто надо свои пердячие вёдра с гайками под окна людям не ставить и всё в порядке будет.
Если первую половину ночи слушать га-га-га, гы-гы-гы владельцев жоповозок, а вторую - пиу-пиу сигналки, то у любого, даже самого терпеливого, возникнет желание запустить чем-нибудь тяжелым.
Зато камеры везде понатыканы за счет жильцов, большинству из которых они сто лет не нужны. Все газоны запарковали, вот и борются, кто как может. Возможно, какие-то конкретно машины попали под обстрел, - вариантов море!
8.08.2021 12:31
- гость -
от зависти и злобы.
Мания величия. Тоже к врачу.
Мания величия от наличия авто? Вы серьезно? Или "Петросян"?
Может так удастся освободить незаконно занятые дворы раз власти бездействуют.
Начинать надо с малого. Например, оставил машину с 22 до 6 во дворе — получил крупный штраф
8.08.2021 14:28
Виктор
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Абориген вам в помощь.
8.08.2021 14:28
-Виктор
Начинать надо с малого. Например, оставил машину с 22 до 6 во дворе — получил крупный штраф-
Так это и есть крупный. Куда еще крупнее то. Крупнее только гиря.
8.08.2021 15:54
Z
Надеюсь, что муниципалитет за это возьмётся. И дворы освободятся, и бюджету подспорье
Никто освобождать дворы от машин не будет, и покупать гаражи - тоже. А вот задницу надрать тем, кто портят машины - надерут запросто. Придётся мирится с тем, что паркуются во дворах
сегодня они на машину скинули, завтра кинут на голову
ну и все равно мы в обществе живем, в гости люди заходят. уверен, кто-то знает, у кого есть такие необычные кружки
Скорее всего сейчас, пока поднялся и не утих кипеш, залягут на какое-то время на дно
8.08.2021 16:02
Виктор
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Так я не про то.
Абориген на просторах данного ресурса уже раз 100 разжевывал эту тему.
Вкратце: то что вы предлагаете это борьба со следствием, а не с причиной.
То есть она бесполезна.
8.08.2021 17:35
Z
Если б я был участковым, и ко мне обратились по такому случаю, я б ответил "Для начала попробуйте не ставить автомобиль на стоянку во дворе"
Если под окна не ставишь машину,
Кружка до неё не долетит.
Не долетит!
8.08.2021 17:50
Виктор
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А куда мне его ставить?
Продолжать не будем.
Почитайте Аборигена, он очень толково на эту тему рассуждает.
то что вы предлагаете это борьба со следствием, а не с причиной.
То есть она бесполезна
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причина не в неправильной парковке по Аборигену
даже в этом случае адекватный человек не будет ничего кидать в автомобили
а тот, кто кидает кружки, он бы в любом случае кидал бы их, но повод был бы другим