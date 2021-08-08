Неизвестные кидаются стаканами по припаркованным автомобилям возле многоэтажки в Барнауле

Фото: Barnaul 22

Неизвестные бросаются стаканами по автомобилям, припаркованным возле многоэтажного здания на улице Гущина, 150/3. Как сообщает паблик Barnaul 22, от действий злоумышленников пострадало уже два автомобиля.

Вероятно, хулиганы бросаются прицельно по лобовым стёклам машин – в обоих случаях оно разбилось и покрылось "паутинкой".

"Жильцы в шоке, полиция разводит руками", – пишет автор поста.

Напомним, 4 августа неизвестный расстрелял окна квартиры 13 этажа в доме на улице 65 лет Победы, 10 (ЖК "Крылья 2"). Пробитые стеклопакеты утром обнаружили строители. Судя по траектории выстрелов, возможно, стрельба велась из дома 65 лет Победы, 9.