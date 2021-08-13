Барнаульское "Динамо" 13 августа узнает соперников по группе в Кубке России

13 августа состоится жеребьевка элитного раунда Бетсити Кубка России. Прямую трансляцию проведёт телеканал "Матч ТВ".

"Сычев, Мостовой, Семин, Нигматуллин, Булыкин, Мор, Корнаухов и Талалаев поучаствуют в распределении команд. А мы покажем всё в прямом эфире на нашем канале", – сказано в анонсе мероприятия.

Начало трансляции запланировано на 14:30 по московскому времени.

Напомним, что барнаульское "Динамо" заработало себе место в групповом этапе турнира, одолев ФК "Тюмень" в серии послематчевых пенальти.

Теперь в групповом раунде Кубка России алтайские футболисты на своём стадионе примут по одной команде из ФНЛ-1 и РПЛ.