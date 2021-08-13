Суд вынес приговор экс-руководителю барнаульского детсада Happy Baby

Суд вынес приговор экс-заведующей детским садом Happy Baby Елене Воротниковой. По решению судьи женщину признали виновной в мошенничестве и назначили ей три года лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей.

Как установили следователи, в 2015 году управление по образованию края выдало руководителю дошкольного учреждения субсидию в размере 14 млн рублей на компенсацию расходов по выкупу помещения для детского сада. Воротникова решила заработать на этом и предоставила фиктивные сведения о цене объекта. По версии СК, изготовить заведомо ложные документы ей помогла экс-представитель губернатора и правительства региона в АКЗС Стелла Штань, которая являлась собственницей продаваемого помещения.

В результате суд назначил Воротниковой три года лишения свободы условно со штрафом в доход бюджета 300 тысяч рублей. Приговор вступит в силу через 10 дней.

Напомним, что второй обвиняемой по делу является экс-представитель губернатора и правительства в АКЗС Стелла Штань. Её задержали 31 марта. Чиновнице предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в декабре 2015 года заведующая частным детским садом Happy Baby совместно со Штань обеспечили изготовление и представление в главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивных документов купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. В итоге сообщницы незаконно завладели 14 миллионами рублей.