Такой день. Обвинение похитителю бийской школьницы и пять лет по делу Стеллы Штань

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 16 августа.

Похитителю бийской школьницы, 40-летнему безработному сельчанину Олегу Лавкину, следователи предъявили обвинение сразу по двум статьям. Злоумышленника обвиняют в похищении ребёнка и действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Неизвестный мужчина принёс в гостиницу "Барнаул" подозрительную посылку. По словам сотрудников гостиницы, мужчина попросил передать небольшую коробку со словами: "Это вашему депутату". Сапёрам пришлось оцепить здание и проверить "презент".

Прокурор запросил пять лет условно и штраф в размере 500 тысяч рублей для бывшего представителя губернатора и правительства в АКЗС Стеллы Штань. Её обвиняют в мошенничестве. Сама Штань полностью раскаялась и уже возместила причинённый ущерб в размере 14 млн рублей. Прения сторон прошли 16 августа в Железнодорожном суде Барнаула.

Жительница села Тягун в "Инстаграме" Виктора Томенко пожаловалась на банду школьников, терроризирующую местных жителей. Сельчане отмечают, что мальчики растут без присмотра и "творят что хотят". Их мать не может справиться с воспитанием шести ребят, а сама родительница при критике бросается на гостей с топором.

Прокуратура Алтайского края предупреждает жителей региона о том, что мошенники стали всё чаще представляться сотрудниками банков и правоохранительных органов. Особо опасны те, кто отнимает кредитные средства своих жертв, – во всех этих случаях мошенники смогли убедить пострадавших, что неизвестные пытались оформить кредит на их имя.