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Такой день. Приговор Стелле Штань и ДТП с начальником ГИБДД на алтайской трассе

, ИА "Амител"
О главных событиях региона за 18 августа
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 18 августа.

В ночь с 17 на 18 августа в Алтайском крае произошло смертельное ДТП. Инцидент случился на трассе Барнаул – Рубцовск, неподалёку от Шипуново.

Одним из участников аварии стал начальник отдела ГИБДД одного из районов края. Он двигался на личном кроссовере Hyundai, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии.

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Шипуновском районе.

Железнодорожный суд Барнаула 18 августа вынес приговор бывшему представителю губернатора и правительства в АКЗС Стелле Штань. Её обвиняли в мошенничестве. Штань полностью раскаялась и уже возместила причинённый ущерб в размере 14 млн рублей. Суд приговорил бывшую чиновницу к трём годам условно с испытательным сроком три года.

Мария Бутина, которая собралась в Госдуму от "Единой России", опровергла информацию КПРФ о том, что у неё есть иностранные ценные бумаги. Она отметила, что её документы были приняты ЦИК России, а заявление коммунистов Бутина назвала способом "добавить себе рейтинга у этой партии".

Четверть автолюбителей Алтайского края за год тратят неделю своего времени на пробки. Об этом сказано в исследовании автомобильного портала "Дром.ру".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.08.2021 08:37
Ирина

Скомкали несколько новостей в кучу, все очень кратко и не интересно.

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