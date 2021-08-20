Кинолог рассказал о том, как проходили поиски похищенной под Бийском 12-летней школьницы

Кинолог бийского СИЗО №2 Роман Антипин рассказал "Толку" о том, как проходили поиски пропавшей под бийском 12-летней девочки. Похититель школьницы Олег Лавкин, кстати, теперь сидит в том СИЗО, где работает Роман.

По словам кинолога, он и его пес Беркут прибыли на берег реки, где были найдены вещи пропавшей девочки. Оттуда собака вела людей около полутора-двух километров, но потеряла след.

Волонтёрам удалось разглядеть на земле следы велосипедных шин, а Беркут по ним довёл поисковиков до оставленного велосипеда.

"Затем я вызвал на место оперативников, они продолжили следственные действия. Когда стало известно, что девочка вернулась домой и что её удерживал в подвале дома местный житель, мы всем отрядом подключились к поиску преступника", – рассказал Роман.

Специалист предполагает, что вещи похититель оставил у реки намеренно. Сделал он это для того, чтобы поисковики подумали, что ребёнок утонул.

Отпустить ребёнка, по мнению кинолога, подтолкнула шумиха с поисками, которая началась почти сразу после пропажи.

Напомним, днём 31 июля в Бийском районе пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщили поисковики отряда "Лиза Алерт". Школьница на велосипеде выехала по лесной дороге из села Малоенисейского в посёлок Семеновод. До места назначения девочка так и не добралась. Позже её вещи, велосипед и телефон были найдены на берегу реки Бии.

2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина. Он подкараулил школьницу и отвёз в подвал.

Вечером 12 августа стало известно, что Олега Лавкина задержали в Республике Алтай. СМИ выяснили, что после побега мужчина несколько дней ночевал в тайге, шёл пешком в сторону Республики Алтай, а потом на попутках добрался до села Майма.

Позднее стало известно, что это уже не первая жертва Олега Лавкина. Следователи инкриминируют мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности.