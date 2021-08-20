Кинолог рассказал о том, как проходили поиски похищенной под Бийском 12-летней школьницы

Кинолог бийского СИЗО №2 Роман Антипин рассказал "Толку" о том, как проходили поиски пропавшей под бийском 12-летней девочки. Похититель школьницы Олег Лавкин, кстати, теперь сидит в том СИЗО, где работает Роман.
По словам кинолога, он и его пес Беркут прибыли на берег реки, где были найдены вещи пропавшей девочки. Оттуда собака вела людей около полутора-двух километров, но потеряла след.
Волонтёрам удалось разглядеть на земле следы велосипедных шин, а Беркут по ним довёл поисковиков до оставленного велосипеда.
"Затем я вызвал на место оперативников, они продолжили следственные действия. Когда стало известно, что девочка вернулась домой и что её удерживал в подвале дома местный житель, мы всем отрядом подключились к поиску преступника", – рассказал Роман.
Специалист предполагает, что вещи похититель оставил у реки намеренно. Сделал он это для того, чтобы поисковики подумали, что ребёнок утонул.
Отпустить ребёнка, по мнению кинолога, подтолкнула шумиха с поисками, которая началась почти сразу после пропажи.
Напомним, днём 31 июля в Бийском районе пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщили поисковики отряда "Лиза Алерт". Школьница на велосипеде выехала по лесной дороге из села Малоенисейского в посёлок Семеновод. До места назначения девочка так и не добралась. Позже её вещи, велосипед и телефон были найдены на берегу реки Бии.
2 августа школьницу нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении 40-летнего Олега Лавкина. Он подкараулил школьницу и отвёз в подвал.
Вечером 12 августа стало известно, что Олега Лавкина задержали в Республике Алтай. СМИ выяснили, что после побега мужчина несколько дней ночевал в тайге, шёл пешком в сторону Республики Алтай, а потом на попутках добрался до села Майма.
Позднее стало известно, что это уже не первая жертва Олега Лавкина. Следователи инкриминируют мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности.
Комментарии
Жаль, что пёс Беркут самого Лавкина не нашёл и не пооткусал ему всё, что выступает!
Собакену респект и уважуха!! Все бы люди так работали!! Ну и кинологу его тоже, само-собой.