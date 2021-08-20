Такой день. Двое заболевших столбняком детей и выделенные полосы в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 20 августа.

Двое детей в Алтайском крае заболели столбняком. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что оба ребёнка не имели прививок. Их родители отказались от вакцинации.

Выделенные полосы для общественного транспорта в Барнауле появятся к осени 2022 года. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев во время онлайн-конференции.

По его словам, администрация города заключила контракт с компанией "Центр экономики инфраструктуры", которая должна разработать проект маршрутной сети городского транспорта. Сейчас специалисты ведут научно-исследовательскую работу, анализируют пассажиропоток. Определяются основное время и треки движения людей в каждом из районов города, включая данные по каждой остановке.

Непогода в Алтайском крае способна не только затопить дороги в Барнауле, но и оставить сельчан без овощей. Посадки, за которыми они ухаживали долгое время, оказались уничтожены стихией. О серьёзных последствиях града рассказали жители села Налобиха. Здесь у людей побило почти все посадки.

Дольщикам недостроенного апарт-комплекса SKY-M на ул. Шумакова, 21, придётся добиваться возврата вложенных средств через суд. Дело в том, что застройщик объекта (ООО "Сентябрь") ещё в июне 2021 года признан банкротом. О возможных путях решения проблемы говорили на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере экономики.

В Барнауле рядом с административным зданием стадиона "Лабиринт" (улица Юрина, 197) ведутся работы по возведению спортивно-оздоровительного комплекса.

18 августа ушёл из жизни заслуженный врач РФ, профессор АГМУ Герман Георгиевич Ефремушкин. Он проработал в медицинском вузе Алтайского края с более 50 лет, из которых 15 заведовал кафедрой терапии.