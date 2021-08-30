Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае превысило 70 тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 251 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 70 179, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+76 человек за сутки), Бийске (+23), Рубцовске (+18) и Заринске (+15).

Выздоровели за весь период 53 216 человек, в том числе 105 – за последние сутки.

Скончались ещё 24 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4673 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 586 заражённых, из них 223 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 917 коек.