Легковушка залетела под полуприцеп грузовика на Чуйском тракте

Легковой автомобиль Nissan врезался в полуприцеп грузовика в Горном Алтае. Об этом пишет "Инцидент Барнаул".
Авария случилась 1 сентября на трассе Р-256 "Чуйский тракт" между Дубровкой и аэропортом Горно-Алтайска.
По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие. Судя по опубликованным кадрам, травмы получили не менее трёх человек, их извлекли из салона иномарки.
На место аварии вызвали скорую помощь. Подробности уточняются.
Ранее в Алтайском крае пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в больнице. Автомобилиста задержали, его собираются заключить под стражу.
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Когда депутаты выдвинут закон запрещающий прицепы и полуприцепы?