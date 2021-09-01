Легковушка залетела под полуприцеп грузовика на Чуйском тракте

Легковой автомобиль Nissan врезался в полуприцеп грузовика в Горном Алтае. Об этом пишет "Инцидент Барнаул".

Авария случилась 1 сентября на трассе Р-256 "Чуйский тракт" между Дубровкой и аэропортом Горно-Алтайска.

По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие. Судя по опубликованным кадрам, травмы получили не менее трёх человек, их извлекли из салона иномарки.

На место аварии вызвали скорую помощь. Подробности уточняются.

Ранее в Алтайском крае пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в больнице. Автомобилиста задержали, его собираются заключить под стражу.