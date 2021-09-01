Военные вновь перекроют участок трассы в Алтайском крае

В ночь на 3 сентября в Алтайском крае перекроют участок трассы из-за движения военных колонн. Об этом сообщили amic.ru в региональной ГИБДД.

Ограничение будет действовать для всех видов транспорта с 22:00 2 сентября до 03:00 3 сентября по маршруту н.п. Рассказиха – а/д "Фирсово – Бобровка – Рассказиха" – н.п. Фирсово" – а/д подъезд к с. Фирсово – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Б. Ключи.

Водителей попросили с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

Отметим, что в Барнауле 1 сентября частично перекрыли движение по улице Попова. Ограничение действует с 09:00 до 18:00 в связи с ремонтом тепловых сетей.