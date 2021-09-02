Ольга Бузова показала себя без косметики и попыталась сымитировать оргазм

35-летняя российская певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в игре блогеров "Правда или действие". В Instagram ей пришлось ответить на несколько провокационных вопросов.

Сначала Бузову попросили показать её "самое ужасное фото". Бузова, не стесняясь, предстала перед подписчиками в домашней одежде и без косметики.

"У меня нет самой ужасной фотографии. Я принимаю себя такой, какая я есть", – гордо заявила певица.

Ещё одним заданием для неё было сымитировать оргазм.

"Чтобы сымитировать оргазм, хотя бы нужен секс. Давайте я освежу память", – иронизировала певица.

Бузова всё-таки выполнила это задание, но отметила, что никогда не обманывала мужчин.