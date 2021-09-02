Ольга Бузова показала себя без косметики и попыталась сымитировать оргазм

35-летняя российская певица и телеведущая Ольга Бузова приняла участие в игре блогеров "Правда или действие". В Instagram ей пришлось ответить на несколько провокационных вопросов.
Сначала Бузову попросили показать её "самое ужасное фото". Бузова, не стесняясь, предстала перед подписчиками в домашней одежде и без косметики.
"У меня нет самой ужасной фотографии. Я принимаю себя такой, какая я есть", – гордо заявила певица.
Ещё одним заданием для неё было сымитировать оргазм.
"Чтобы сымитировать оргазм, хотя бы нужен секс. Давайте я освежу память", – иронизировала певица.
Бузова всё-таки выполнила это задание, но отметила, что никогда не обманывала мужчин.
Комментарии
Бузова показала себя без косметики
и без фоотошопа
"И ненакрашенная страшная, и накрашенная..."
А не много ли внимания ей на Амике?
2.09.2021 09:21
- гость -
но с татуажами, уколами и наращением всего )))
Она бы лучше сымитировала наличие серого вещества в голове.
тут все красавцы собрались
гы-гы.
и умники
2.09.2021 09:27
- гость -
А не много ли внимания ей на Амике?
Очень нужные новости, как же без неё
это кто?
Оля молодчина.
Новость, которую мы заслужили.