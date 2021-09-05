Молодой водитель грузовика погиб при лобовом ДТП с автоцистерной под Новосибирском. Фото

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области / 54.мвд.рф

Человек погиб, ещё один пострадал при столкновении двух грузовиков в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария случилась 4 сентября в 16:30 в Болотнинском районе. По данным полиции, 24-летний водитель Volvo CH460 с полуприцепом ехал по трассе Р-255 "Сибирь" со стороны Новосибирска в направлении Кемерова.

"На 116-м километре, совершая маневр обгона (на данном участке обгон запрещён), совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo FN (цистерна), под управлением 48-летнего мужчины", – рассказали в ведомстве.

В результате происшествия погиб 24-летний водитель фуры. Шофёра автоцистерны из повреждённого авто извлекали спасатели, он получил травмы. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 4 сентября в Алтайском крае водитель только что купленной иномарки заснул за рулём и вылетел за пределы трассы, где несколько раз перевернулся.