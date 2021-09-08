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Экс-главе Минтранса Алтайского края Александру Дементьеву продлили домашний арест

, ИА "Амител"
Расследование дела о взятке в 5 млн рублей, возможно, подходит к концу
Александр Дементьев / Фото: amic.ru

Александр Дементьев / Фото: amic.ru

Суд продлил домашний арест экс-главе Минтранса Алтайского края Александру Дементьеву. Чиновник подозревается во взятке в размере 5 млн рублей от неназванной компании, которая занималась нанесением дорожной разметки.

Как сообщает "Банкфакс", меру пресечения Дементьеву продлили на 24 дня. Обычно следственные органы пролонгируют арест на один или два месяца, поэтому такое решение может быть связано с тем, что расследование уголовного дела подходит к концу.

Напомним, в мае глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.

11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.

После признания Дементьевым вины Октябрьский районный суд назначил бывшему министру меру пресечения в виде домашнего ареста, который продлили в августе.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.09.2021 11:07
гость

Опять??? Поймали, показали, отпустили условно???

8.09.2021 11:50
- гость -

Ну для них 5 лямов это копейки, так сказать ни о чем. Какой реальный срок может быть за такое? Сознался, вернул деньги в казну и гуляй Вася. А вот представьте масштаб поборов не с разметки? Какие там ходят цифры. А это так, пальчиком погрозить и отпустить.

8.09.2021 12:26
- гость -

ничего, получит условно или как Овсянников вообще спрыгнет с уголовного преследования, даже полностью признав свою вину.
чудеса для чиновников в этой стране не редкость

8.09.2021 12:26
- гость -

ничего, получит условно или как Овсянников вообще спрыгнет с уголовного преследования, даже полностью признав свою вину.
чудеса для чиновников в этой стране не редкость

8.09.2021 13:25
- гость -

ШТАНЬ 12 вернула? инежужжит

8.09.2021 14:15
- гость -

Штань пляшет в кабаке вместе с адвокатшей и судьей - хорошо, что, вы мне поверили, да я воровка, да на доверии....

8.09.2021 14:17
- гость -

Отштаньте, не сидела и не буду, куплю себе еще место, обжавидуетесь.

8.09.2021 14:29
- гость -

И штаню ему в комнату, чтобы было кому на голову кружку пива ставить, вместо столика.

8.09.2021 15:59
- гость -

Что вы Штань то так недолюбливаете?! Она девочка, с ней так нельзя.

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