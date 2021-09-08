Экс-главе Минтранса Алтайского края Александру Дементьеву продлили домашний арест

Суд продлил домашний арест экс-главе Минтранса Алтайского края Александру Дементьеву. Чиновник подозревается во взятке в размере 5 млн рублей от неназванной компании, которая занималась нанесением дорожной разметки.

Как сообщает "Банкфакс", меру пресечения Дементьеву продлили на 24 дня. Обычно следственные органы пролонгируют арест на один или два месяца, поэтому такое решение может быть связано с тем, что расследование уголовного дела подходит к концу.

Напомним, в мае глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.

11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.

После признания Дементьевым вины Октябрьский районный суд назначил бывшему министру меру пресечения в виде домашнего ареста, который продлили в августе.