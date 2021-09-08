Экс-главе Минтранса Алтайского края Александру Дементьеву продлили домашний арест

Суд продлил домашний арест экс-главе Минтранса Алтайского края Александру Дементьеву. Чиновник подозревается во взятке в размере 5 млн рублей от неназванной компании, которая занималась нанесением дорожной разметки.
Как сообщает "Банкфакс", меру пресечения Дементьеву продлили на 24 дня. Обычно следственные органы пролонгируют арест на один или два месяца, поэтому такое решение может быть связано с тем, что расследование уголовного дела подходит к концу.
Напомним, в мае глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.
11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.
После признания Дементьевым вины Октябрьский районный суд назначил бывшему министру меру пресечения в виде домашнего ареста, который продлили в августе.
Комментарии
Опять??? Поймали, показали, отпустили условно???
Ну для них 5 лямов это копейки, так сказать ни о чем. Какой реальный срок может быть за такое? Сознался, вернул деньги в казну и гуляй Вася. А вот представьте масштаб поборов не с разметки? Какие там ходят цифры. А это так, пальчиком погрозить и отпустить.
ничего, получит условно или как Овсянников вообще спрыгнет с уголовного преследования, даже полностью признав свою вину.
чудеса для чиновников в этой стране не редкость
ничего, получит условно или как Овсянников вообще спрыгнет с уголовного преследования, даже полностью признав свою вину.
чудеса для чиновников в этой стране не редкость
ШТАНЬ 12 вернула? инежужжит
Штань пляшет в кабаке вместе с адвокатшей и судьей - хорошо, что, вы мне поверили, да я воровка, да на доверии....
Отштаньте, не сидела и не буду, куплю себе еще место, обжавидуетесь.
И штаню ему в комнату, чтобы было кому на голову кружку пива ставить, вместо столика.
Что вы Штань то так недолюбливаете?! Она девочка, с ней так нельзя.