Синоптики рассказали, когда вернётся тепло в Алтайский край

Небольшое потепление ожидается в Алтайском крае в середине следующей недели, следует из прогноза Gismeteo.

По данным синоптиков, облачная, прохладная и временами дождливая погода задержится в регионе до 14 сентября. 15-го числа уже будет ясно и без осадков, но термометры в этот день покажут не больше +15 градусов.

А вот 16 и 17 сентября дневная температура поднимется до +18 и +20 градусов соответственно. В субботу, 18 сентября, термометры и вовсе покажут до +22 градусов, однако по региону пройдёт небольшой дождь и будет переменная облачность.

В воскресенье, 19 сентября, и в последующие дни месяца в Алтайском крае вновь ожидается холодная погода.