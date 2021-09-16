Такой день. Арест сына бывшего вице-мэра Барнаула и Алтайский край в лидерах по экологии

Общественная организация "Зелёный патруль" подвела итоги прошедшего лета и опубликовала национальный экологический рейтинг регионов. Сибирский федеральный округ оказался на втором месте из десяти, а Алтайский край вошёл в пятёрку лидеров по России.

Октябрьский районный суд Барнаула до 23 сентября заключил под стражу Олега Демина, сына осуждённого экс-замглавы города Сергея Демина. Как сообщили amic.ru в пресс-службе суда, арест могут продлить.

Потолок рухнул в помещении Сбербанка в здании по адресу бульвар 9 Января, 92. Как сообщают очевидцы, несмотря на нагромождение обломков, люди продолжили подходить к банкомату.

Сирота из Алтайского края, 37-летний Юрий Усольцев, с начала 2000-х годов живёт на улицах Москвы. Мужчина оказался на улице сразу после детского дома. Он родился на Алтае, рано остался без семьи. Мать не помнит, отца сбил поезд, а бабушка умерла, когда мальчику было девять. Попал в детдом села Сычевка.

Усыновить его никто не захотел, рассказал РИА Новости Юрий, после приюта выучился на пасечника и поехал в Москву на заработки. О том, что ему полагается жильё по закону, Усольцев не знал, а в детдоме ему об этом не рассказали.