Такой день. Открытие собора и переворот легкового авто в центре Барнаула

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 25 сентября.

Глава фракции КПРФ в АКЗС и руководитель комитета Алтайского края партии Мария Прусакова заявила, что останется руководителем реготделения после перехода на работу в Госдуму.

Серьёзное ДТП произошло в Барнауле на пересечении проспектов Социалистического и Строителей. В результате аварии легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Открытие Александро-Невского собора прошло в Барнауле. В 08:00 состоялось открытие и освящение храма, а также первая литургия. В аккаунте опубликовали кадры внутреннего убранства собора. Как отмечают в группе, на постройку святыни шли деньги меценатов и местных жителей, которые долгие годы ждали открытия храма.

Полиция изъяла плакат у коммуниста Антона Арцибашева, который по результатам прошедших выборов стал депутатам АКЗС. Народный избранник вышел на площадь Октября в поддержку кандидатов, которые якобы потеряли голоса из-за проведения электронного голосования.

Барнаульцы возмущаются образовавшейся пробке на мосту через реку Пивоварку по улице Кутузова. В выходной день на участке с реверсивным движением собрался затор, а тем временем рабочих на перекрытой для ремонта полосе не видно, несмотря на то, что погода позволяет проводить работы.

В Сети опубликовали снимки из преобразившейся Мизюлинской рощи в Барнауле. Комментаторы отметили, что благоустройство на объекте действительно вышло красивым. Некоторые горожане отметили, что готовы приехать из других частей города, чтобы оценить обновлённую рощу.