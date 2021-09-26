Такой день. Холод в квартирах и первый снег

Жители Барнаула пожаловались на холод в квартирах в первую неделю отопительного сезона. По их словам, коммунальные службы не реагируют на требования обеспечить их теплом.

В ДТП на Солнечной Поляне погиб один человек. Водитель на автомобиле Toyota Chaser не справился с управлением и наехал на знак "Пешеходный переход".

На свалке во Власихе среди мусора обнаружили кипу паспортов. По словам пресс-службы МВД, документы, которые подлежали уничтожению, случайно попали на свалку по недосмотру сотрудника.

В Индустриальном районе Барнаула выпал первый снег. Он шёл около минуты, затем его сменил дождь. Также первый снег прошёл в селе Рогозиха, Горном Алтае, Кемерове, Новосибирске и Бердске.

Барнаульский спасатель Андрей Оноприенко после стрельбы в Перми обратился к американской полиции, чтобы найти инструкции по противодействию стрелкам в общественных местах. По его словам, у местных спасателей подобной методички не оказалось.

Руководитель отделения КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова, избранная в Госдуму, стала одной из героинь выпуска "Вестей". Ведущий отметил не только её высокий результат на выборах, но и фигуру.