Такой день. Почти половина Барнаула без воды и розово-алый закат после дождливого дня

29 сентября жители краевой столицы весь день наблюдали за мелким осенним дождём, который, по прогнозам синоптиков, продолжится в следующие три дня. Однако к вечеру тучи стали уходить, и барнаульцам предстал розово-алый закат, который отчётливо виднелся на фоне чернеющих в дали туч. Фотокорреспондент amic.ru и жители города запечатлели небо на снимках.

Барнаульский водоканал с 09:00 часов 1 октября до 09:00 часов 2 октября проведёт масштабные работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. В результате около половины города временно окажутся без воды.

Мэрия Барнаула за 2021 год выделила почти 44 млн рублей на работу газеты "Вечерний Барнаул". С 1 января 2021 года штат редакции увеличили на 15 ставок из-за создания сайта, которое обошлось в 495 тысяч рублей. Кроме того, для газеты закупили новые компьютеры на 1,2 млн рублей: шесть системных блоков стоимостью более 100 тысяч рублей, один – за 80,9 тысячи, а ещё пять – по 61,6 тысячи рублей.

Активисты "Гражданского патруля" и участники сообщества Transport.Brn провели рейд, с целью выяснить периодичность, с которой в краевой столице ходит общественный транспорт. Результаты проверки они направили в редакцию amic.ru.