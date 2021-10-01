Администрация Бийска прокомментировала возвращение лужи на отремонтированную дорогу

Администрация Бийска заявила, что "традиционная" лужа на Декабристов вернулась, поскольку ремонт улицы ещё не закончен, сообщает "Инцидент Бийск". Улицу недавно отремонтировали, однако вода по-прежнему мешает передвигаться жителям города.

Как рассказывает "Бийский рабочий", на улице Декабристов затоплен пешеходный переход, а пассажиры выходят из автобусов прямо в лужу. Улицу Декабристов в 2021 году ремонтировали по нацпроекту – движение по дороге запустили с середины сентября. Одним из этапов ремонта было устройство подземной части накопителя, который должен был решить проблему накопления воды после дождей.

В администрации Бийска сообщили, что ремонт ещё не закончен.

"Решение, благодаря которому ливневая вода будет уходить с этого участка, ещё в процессе реализации. Здесь уже установлена ёмкость для сбора воды, однако сама труба к ней не подведена. Работы по прокладке начнутся в ближайшее время", – сообщает пресс-служба администрации.

29 сентября администрация Бийска опубликовала тендер на ремонт улиц Ленинградской и Сенной. Власти города готовы заплатить 39,9 млн рублей за ремонт Сенной от Коммунарского до Мопровского и Ленинградской от Васильева до Ударной. Работы должны быть закончены до 20 августа 2022 года.