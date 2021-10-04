"Семёрка" протаранила Lexus перед пешеходным переходом в Барнауле

ВАЗ-2107 протаранил Lexus на проспекте Комсомольском возле Диагностического центра в Барнауле. ДТП произошло в тот момент, когда дорогая иномарка остановилась перед пешеходным переходом.

Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". По всей видимости, пострадавших нет. Подробности аварии уточняются.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и кроссовера Honda CR-V произошло на трассе Барнаул – Новосибирск вечером 2 октября. По информации очевидца, авария случилась неподалёку от станции Озерки. На опубликованных в сообществе кадрах видно, что иномарка слетела в кювет и получила серьёзные повреждения.