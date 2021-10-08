Пятница, 8 Октябрь, 20:12

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,99
€ 83,12
6°


6312185 +23508
Обь
43см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавируса"Столица мира"Выборы-2021
Новости

Президент Владимир Путин в свободное время ездит в Алтайский край, чтобы принять ванну

, ИА "Амител"
Досуг президент проводит "в удовольствие"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Беглый российский миллиардер Сергей Пугачёв рассказал о том, что в свободное время президент России Владимир Путин ездит отдохнуть в Алтайский край. Интервью с Пугачёвым опубликовал украинский журналист Дмитрий Гордон на своём YouTube-канале.

В конце разговора, который длился более пяти часов, Гордон спросил у Пугачёва, которого сам журналист назвал бывшим близким другом Путина, чем глава государства занимается в свободное от работы время.

"Ну, спортом. Тренируется. Дзюдо. Ездит какие-то ванны принимает в Алтайском крае", – сказал миллиардер.

По словам Пугачёва, всё, что президент делает во время отдыха, он делает в удовольствие.

Сергей Пугачёв – бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, международный инвестор. В 2014 году его объявили в международный розыск, после чего он скрылся во Франции и получил гражданство этой страны.

По словам самого предпринимателя, с конца 90-х по 2010-е он очень много времени проводил с Путиным.

Ранее Виктор Борисенко, школьный друг президента России Владимира Путина, рассказал о детстве политика. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.10.2021 11:21
Гога все классно

Я рад за него.
Но печально, что я не могу съездить в Москву и принять ванну.

8.10.2021 11:22
- гость -

Президент Владимир Путин

А разве он президент? Он же сам сказал "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет"

8.10.2021 11:25
- гость -

Ванны принимает вместе с шойгу или кривоногих, надеюсь песком внесёт ясность.

8.10.2021 11:26
- гость -

А супчик из Парижу самолетом поди, пока горячий.

8.10.2021 11:35
- гость -

Беглый российский миллиардер Сергей Пугачёв рассказал о том,

что только не придумает беглый российский миллиардер, чтобы опорочить ту страну которую он обокрал!
ты сюда награбленное верни и документально подтверди свои рассказы, сказочник.

8.10.2021 11:37
- гость -

Сколько же миллиардов тратится бюджетных денег в год, чтобы содержать этого дедушку....

8.10.2021 11:37
- гость -

Пороча Россию , эти люди как бы обеляют свои мерзкие поступки и грабеж.

8.10.2021 11:38
- гость -

но зачем амик вот ЭТО повторяет ??

8.10.2021 11:51
- гость -

Сколько же миллиардов тратится бюджетных денег в год, чтобы содержать этого дедушку....

Много! Он вон у Эллочки своё переизбрание за 33 миллиарда заказал.

8.10.2021 11:53
АБОРИГЕН

Он не президент, а лицо насильственно удерживающее власть в стране. Что уже подразумевает до 20 лет лишения свободы.

8.10.2021 11:54
- гость -

8.10.2021 11:37 - гость -
Сообщаю: на той неделе было принято, что на президента с 2022 года будет тратиться 14,7 млрд рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на ближайшие два года, сообщает ТАСС.

8.10.2021 12:13
- гость -

8.10.2021 11:54
- гость -

завидуйте молча

8.10.2021 12:24
- гость -

пантовые ванны

8.10.2021 12:27
- гость -

8.10.2021 12:13 - гость -
По себе судите? Я просто ответила на вопрос.

8.10.2021 12:33
- гость -

завидуйте молча

Только лишь жалость. Сидеть в бункере опасаясь ковида и просыпаясь от каждого шороха, вовсе не та жизнь которой стоит завидовать.

8.10.2021 12:47
- гость -


Только лишь жалость. Сидеть в бункере опасаясь ковида и просыпаясь от каждого шороха, вовсе не та жизнь которой стоит завидовать


откуда у тебя инфа про шорох и ковид с бункером?
горшок за ним выносишь и по цвету и вкусу содержимого определяешь?!

8.10.2021 12:50
имею мнение

11:53 АБОРИГЕН "Он не президент, а лицо насильственно удерживающее власть в стране."

Маленькое уточнение к Вашим словам.
Он президент, насильственно удерживающий власть капиталистов в стране.

Сообщение в кавычках, которое мною приведено, было создано АБОРИГЕНОМ, выполняющим функции иностранного агента, действующего в интересах других стран или иностранных структур. Так, на всякий случай..

8.10.2021 12:58
М

Чего только люди не придумывают, какой только образ Путина не рисуют сами себе! Кто на что горазд и кто на кого учился)
Другое дело что подавляющее большинство СМИ особенно интернет (ТВ скорее нейтрально) поддерживают именно негативный оттенок.

8.10.2021 13:07
- гость -

М, вы бы узнали куда деётся вода после омовения вашего Незаменимого, да пили бы её по утрам по три глотка

8.10.2021 13:33
- гость -

8.10.2021 13:07
- гость -

барсук не хами взрослым

8.10.2021 13:36
- гость -

8.10.2021 12:27
- гость -

а почему вы не взяли эту инфу???:::

Функционирование Президента России Владимира Путина обходится федеральному бюджету в 26 млрд руб. в год и за ... Непосредственные расходы на Президента России составляют 162 млн рублей в год

8.10.2021 13:39
- гость -

8.10.2021 12:27
- гость -

летать бортом номер 1 и ездить на аурусе недешовое удовольствие.
но вам то хотелось чтобы президент россии ходил в лаптях и ездил на быке, я понимаю
завистница

8.10.2021 13:41
М

8.10.2021 13:07
Стараюсь анализировать и оценивать события и процессы и политиков в них участвующих с разных сторон и не за 2 последние недели, а как минимум за 3 десятилетия.
И отнюдь не по воде после омовения.
Посему мне давно стало понятным насколько нам всем и России повезло с ВВПутиным.

8.10.2021 13:42
- гость -

барсук не хами взрослым

Барсук? Это что за новое оскорбление? Как только меня не называли, но барсуком впервые

8.10.2021 13:54
гость

Читали-с интервью это, много, много чего Сергей Викторович про Владимира Владимировича и ко порассказал. Понятнее становится отчего такая оппа в стране на сегодняшний день. 20 потерянных лет.

8.10.2021 13:56
- гость -

принять ванну, выпить чашечку кофа

8.10.2021 14:03
- гость -

20 потерянных лет.

Больше. Чтобы всё восстановить к уровню 2000, ещё 10 лет понадобится.

8.10.2021 14:17
- гость -

вот блин! а я думаю что у нас вода такая дорогая стала!!!!

8.10.2021 14:47
вира

А откуда свободное время у ,, раба на галерах,, когда в стране разруха ?

8.10.2021 15:17
- гость -

8.10.2021 13:39
- гость -
8.10.2021 12:27
- гость -

летать бортом номер 1 и ездить на аурусе недешовое удовольствие.
но вам то хотелось чтобы президент россии ходил в лаптях и ездил на быке, я понимаю
завистница

Нормальным людям хотелось бы, чтобы у их президента было хоть немного от Меркель - квартира купленная на свои 100 лет назад, сама за продуктами в магаз и т.д. и т.п. Но это руководитель здорового человека, а у нас курильщика.

8.10.2021 16:23
гость

редакция- вы еще у бандеровцев спросите о Путине. Вам противно не становиться собирать сплетни

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
19:58
Центробанк из-за мошенников ужесточит переводы с карты на карту 0
19:37
Новосибирский школьник в TikTok размахивал пистолетом и угрожал расправой второму классу 0
19:14
Шанс купить картошку подешевле. Ярмарки пройдут в четырех районах Барнаула 9 октября 0
18:58
Количество преступлений с оборотом наркотиков через интернет выросло в Алтайском крае 0
18:30
Руководителем фракции ЕР в Госдуме 8 созыва стал Владимир Васильев 0
18:15
18 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области 0
17:51
Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 0
17:29
Барнаульцы вычислили хулигана, который вкручивал саморезы в колёса автомобилей 3
17:16
Всё ближе к тысяче. В России установлен новый рекорд по суточной смертности от COVID-19 5
17:03
ООО "Энергия Маркет" раскрыла информацию за сентябрь 2021 года 0
16:52
Минздрав прокомментировал слова пенсионерки об издевательствах в больнице Рубцовска 4
16:48
Правительство на четверть повысило плату за капитальный ремонт в России 14
16:32
Прокуратура обвинила барнаульских чиновников в гибели кустарников возле дороги 5
16:15
Большой брат следит за углём. На Алтае начнут онлайн ловить похитителей тепла 4
16:06
Полицейские не стали заводить дело после жестокого убийства собаки в Рубцовске 1
15:52
Район есть – дороги нет. Барнаульцев возмутила грязь вокруг разрекламированной новостройки 10
15:45
Спектакль, который завораживает. "Снежное шоу Славы Полунина" приедет в Барнаул 2
15:29
Пенсионерка утверждает, что над ней издевались в госпитале Рубцовска 18
15:17
Качели в забор: бийчане усомнились в безопасности детских площадок за федеральные деньги 0
15:05
Рекорд по суточной смертности от коронавируса вновь повторился в Алтайском крае 8
14:52
Детей госпитализировали после посещения школьной столовой в сибирском городе 0
14:41
Каждый четвёртый женщина, а каждый шестой – учёный: интересные факты о новом составе АКЗС 0
14:28
Около 17 тысяч жителей Алтайского края состоят на учёте у психиатров 4
14:15
От +17 до -1. Какая погода ждёт Алтайский край в эти выходные и пора ли менять резину? 2
14:03
Участвовать может каждый. В Барнауле пройдут любительские соревнования по биатлону 2
13:51
Цветаева или Монеточка? Отличите ли вы строки великой поэтессы от современных песен? 0
13:39
Барнаулец занялся самоудовлетворением, глядя в окно на молодых студенток 15
13:29
Разваливающийся автобус стал предметом споров для жителей Бийска 2
13:20
Суд запретил журналистам снимать процесс по делу экс-министра транспорта Дементьева 2
13:08
Жильё в Барнауле дорожает быстрее, чем в Москве 11
12:56
Посол ЕС предупредил, что репутация России может пострадать из-за роста цен на газ 32
12:46
Власти Барнаула заложили на новогодние украшения почти 4,5 млн рублей 5
12:34
ВТБ отметил спрос на онлайн-услугу погашения ипотеки материнским капиталом 0
12:27
11 раненых. Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом под водой 23
12:16
Житель алтайского села выступит на шоу "Голос" 0
12:03
Деревянный двухэтажный дом загорелся в Барнауле 2
11:55
"Назовите свой лицевой счёт": эксперты раскрыли слова, выдающие телефонных мошенников 4
11:43
"Пять огнетушителей отстрелял": барнаульскую улицу перекрыли из-за горящего автомобиля 27
11:32
СМИ: Россия может свернуть миссию НАТО в ответ на действия США 3
11:29
Рост цен и мясо из-под полы. Чем Алтайскому краю грозит запрет на убой скота на подворьях 23
11:15
Президент Владимир Путин в свободное время ездит в Алтайский край, чтобы принять ванну 31
11:03
Повернуть время вспять. Барнаульская компания создала "таблетки молодости" 0
10:49
Алтайская чемпионка Европы по бодибилдингу получила статус элитного атлета 3
10:34
Бийчанин попросил у мужчины позвонить и не вернулся 0
10:22
Что происходит с Луной и почему учёные предрекают конец света? 15
10:11
Ура! Amic.ru называет победителей конкурса "Мой любимый учитель" 2
10:03
У главного корпуса АлтГТУ установили новый символ университета  0
09:53
Кто в Алтайском крае может получить компенсацию до 100 тыс. рублей за подключение к газу? 0
09:37
Диетолог назвала способ заставить работать кишечник как часы 7
09:22
Жительница Барнаула пожаловалась, что её ребёнку не хватило вакцины от коклюша и столбняка 16
09:08
Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли свой первый матч Суперлиги-1 0
08:51
Табак и бензин сильнее всего подорожают к концу года 14
08:35
Энергопоставщик планирует обанкротить бийский водоканал из-за задолженности по счетам 2
08:21
Уролог назвал оптимальный срок для зачатия ребёнка после COVID-19 1
08:03
Барнаульские автомобилисты жалуются на очереди в ГИБДД из-за нехватки сотрудников 20
07:49
Мясников назвал главную ошибку при выборе картофеля 9
07:33
Что ждёт экономику Алтая через три года и станем ли мы от этого богаче? 21
07:22
Суд арестовал уроженку Алтайского края Марину Ракову по делу о хищении 50 млн рублей 23
07:04
Болеют больше, а статистика падает. Ситуация с туберкулёзом в Рубцовске беспокоит депутата 1
06:50
"КовиВак", "ЭпиВак" и два "Спутника". Какую вакцину от ковида выбрать и чем они отличаются 34
06:32
Когда и на сколько в России вырастут детские и материнские пособия? 0
06:21
Не обеднеем. Алтайские депутаты на 30% увеличили число оплачиваемых ставок в Заксобрании 20
06:03
До +5 градусов и дожди с мокрым снегом. О погоде в Алтайском крае 8 октября 0
05:40
Покровская родительская суббота: кого поминают в этот день и что под запретом в праздник? 0
05:05
Чем прославился на Руси Сергий Радонежский и что нельзя делать в день его преставления 2
00:22
Такой день. Грядущие меры по ковиду в Алтайском крае и пенсионер, растливший трёх школьниц 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.