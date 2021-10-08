Президент Владимир Путин в свободное время ездит в Алтайский край, чтобы принять ванну

Беглый российский миллиардер Сергей Пугачёв рассказал о том, что в свободное время президент России Владимир Путин ездит отдохнуть в Алтайский край. Интервью с Пугачёвым опубликовал украинский журналист Дмитрий Гордон на своём YouTube-канале.
В конце разговора, который длился более пяти часов, Гордон спросил у Пугачёва, которого сам журналист назвал бывшим близким другом Путина, чем глава государства занимается в свободное от работы время.
"Ну, спортом. Тренируется. Дзюдо. Ездит какие-то ванны принимает в Алтайском крае", – сказал миллиардер.
По словам Пугачёва, всё, что президент делает во время отдыха, он делает в удовольствие.
Сергей Пугачёв – бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, международный инвестор. В 2014 году его объявили в международный розыск, после чего он скрылся во Франции и получил гражданство этой страны.
По словам самого предпринимателя, с конца 90-х по 2010-е он очень много времени проводил с Путиным.
Ранее Виктор Борисенко, школьный друг президента России Владимира Путина, рассказал о детстве политика.
Комментарии
Я рад за него.
Но печально, что я не могу съездить в Москву и принять ванну.
Президент Владимир Путин
А разве он президент? Он же сам сказал "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет"
Ванны принимает вместе с шойгу или кривоногих, надеюсь песком внесёт ясность.
А супчик из Парижу самолетом поди, пока горячий.
Беглый российский миллиардер Сергей Пугачёв рассказал о том,
что только не придумает беглый российский миллиардер, чтобы опорочить ту страну которую он обокрал!
ты сюда награбленное верни и документально подтверди свои рассказы, сказочник.
Сколько же миллиардов тратится бюджетных денег в год, чтобы содержать этого дедушку....
Пороча Россию , эти люди как бы обеляют свои мерзкие поступки и грабеж.
но зачем амик вот ЭТО повторяет ??
Сколько же миллиардов тратится бюджетных денег в год, чтобы содержать этого дедушку....
Много! Он вон у Эллочки своё переизбрание за 33 миллиарда заказал.
Он не президент, а лицо насильственно удерживающее власть в стране. Что уже подразумевает до 20 лет лишения свободы.
8.10.2021 11:37 - гость -
Сообщаю: на той неделе было принято, что на президента с 2022 года будет тратиться 14,7 млрд рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на ближайшие два года, сообщает ТАСС.
8.10.2021 11:54
- гость -
завидуйте молча
пантовые ванны
8.10.2021 12:13 - гость -
По себе судите? Я просто ответила на вопрос.
завидуйте молча
Только лишь жалость. Сидеть в бункере опасаясь ковида и просыпаясь от каждого шороха, вовсе не та жизнь которой стоит завидовать.
Только лишь жалость. Сидеть в бункере опасаясь ковида и просыпаясь от каждого шороха, вовсе не та жизнь которой стоит завидовать
откуда у тебя инфа про шорох и ковид с бункером?
горшок за ним выносишь и по цвету и вкусу содержимого определяешь?!
11:53 АБОРИГЕН "Он не президент, а лицо насильственно удерживающее власть в стране."
Маленькое уточнение к Вашим словам.
Он президент, насильственно удерживающий власть капиталистов в стране.
Сообщение в кавычках, которое мною приведено, было создано АБОРИГЕНОМ, выполняющим функции иностранного агента, действующего в интересах других стран или иностранных структур. Так, на всякий случай..
Чего только люди не придумывают, какой только образ Путина не рисуют сами себе! Кто на что горазд и кто на кого учился)
Другое дело что подавляющее большинство СМИ особенно интернет (ТВ скорее нейтрально) поддерживают именно негативный оттенок.
М, вы бы узнали куда деётся вода после омовения вашего Незаменимого, да пили бы её по утрам по три глотка
8.10.2021 13:07
- гость -
барсук не хами взрослым
8.10.2021 12:27
- гость -
а почему вы не взяли эту инфу???:::
Функционирование Президента России Владимира Путина обходится федеральному бюджету в 26 млрд руб. в год и за ... Непосредственные расходы на Президента России составляют 162 млн рублей в год
8.10.2021 12:27
- гость -
летать бортом номер 1 и ездить на аурусе недешовое удовольствие.
но вам то хотелось чтобы президент россии ходил в лаптях и ездил на быке, я понимаю
завистница
8.10.2021 13:07
Стараюсь анализировать и оценивать события и процессы и политиков в них участвующих с разных сторон и не за 2 последние недели, а как минимум за 3 десятилетия.
И отнюдь не по воде после омовения.
Посему мне давно стало понятным насколько нам всем и России повезло с ВВПутиным.
барсук не хами взрослым
Барсук? Это что за новое оскорбление? Как только меня не называли, но барсуком впервые
Читали-с интервью это, много, много чего Сергей Викторович про Владимира Владимировича и ко порассказал. Понятнее становится отчего такая оппа в стране на сегодняшний день. 20 потерянных лет.
принять ванну, выпить чашечку кофа
20 потерянных лет.
Больше. Чтобы всё восстановить к уровню 2000, ещё 10 лет понадобится.
вот блин! а я думаю что у нас вода такая дорогая стала!!!!
А откуда свободное время у ,, раба на галерах,, когда в стране разруха ?
8.10.2021 13:39
- гость -
8.10.2021 12:27
- гость -
летать бортом номер 1 и ездить на аурусе недешовое удовольствие.
но вам то хотелось чтобы президент россии ходил в лаптях и ездил на быке, я понимаю
завистница
Нормальным людям хотелось бы, чтобы у их президента было хоть немного от Меркель - квартира купленная на свои 100 лет назад, сама за продуктами в магаз и т.д. и т.п. Но это руководитель здорового человека, а у нас курильщика.
редакция- вы еще у бандеровцев спросите о Путине. Вам противно не становиться собирать сплетни