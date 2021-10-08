Президент Владимир Путин в свободное время ездит в Алтайский край, чтобы принять ванну

Беглый российский миллиардер Сергей Пугачёв рассказал о том, что в свободное время президент России Владимир Путин ездит отдохнуть в Алтайский край. Интервью с Пугачёвым опубликовал украинский журналист Дмитрий Гордон на своём YouTube-канале.

В конце разговора, который длился более пяти часов, Гордон спросил у Пугачёва, которого сам журналист назвал бывшим близким другом Путина, чем глава государства занимается в свободное от работы время.

"Ну, спортом. Тренируется. Дзюдо. Ездит какие-то ванны принимает в Алтайском крае", – сказал миллиардер.

По словам Пугачёва, всё, что президент делает во время отдыха, он делает в удовольствие.

Сергей Пугачёв – бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, международный инвестор. В 2014 году его объявили в международный розыск, после чего он скрылся во Франции и получил гражданство этой страны.

По словам самого предпринимателя, с конца 90-х по 2010-е он очень много времени проводил с Путиным.

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