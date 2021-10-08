Разваливающийся автобус стал предметом споров для жителей Бийска

Автобус с отваливающимся бампером курсирует по Бийску. Видео с повреждённым транспортом было опубликовано в сообществе "Инцидент Бийск".

Водитель автомобиля снял едущий перед ним автобус, бампер на котором был наполовину сломан. Если его левый край держался почти на том же месте, где и должен, то правый опустился глубоко вниз.

Один горожанин в комментариях пошутил, что после такого видео ждёт повышения платы за проезд. Другой не увидел в повреждениях ничего критичного.

"Щель у бампера как-то влияет на пригодность данного аппарата для перевозки людей? Автор, наверное, сам на разбитом и гнилом корыте едет, ещё и на других ропщет", – негодует подписчик.

Ранее сообщалось, что жители Бийска жалуются на общественный транспорт, работающий по случайному графику. Многие горожане не могут вовремя уехать на работу, а некоторые маршруты пустуют более часа.