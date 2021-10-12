Алтайские пограничники нашли на границе истощённого потерявшегося подростка

Сотрудники ФСБ и алтайские пограничники на границе с Казахстаном нашли истощённого потерявшегося подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России.

Сообщения о том, что молодой человек потерялся, алтайские пограничники получили от коллег из Казахстана 6 октября, а 8 октября 17-летнего подростка обнаружили на границе с Россией.

"В целях сохранения жизни и здоровья молодого человека, который более двух суток находился без воды и еды, пограничники незамедлительно доставили несовершеннолетнего в ближайший медицинский пункт с. Павловка, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, а на пограничной заставе обеспечен горячей пищей", – сказано в сообщении ведомства.

В дальнейшем подростка передали казахстанским правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Барнауле нашли раздетым подростка-инвалида. Ещё в конце августа его бросила мать, сдав в ломбард инвалидную коляску и забрав с собой дочь.