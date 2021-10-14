Такой день. Центр Барнаула без горячей воды и трасса – дублёр Чуйского тракта

Почти пять тысяч жителей центра Барнаула останутся без отопления до утра 15 октября из-за аварии, которая произошла на теплосетях по улице Деповской. Изначально без ресурса остались более 8 тысяч горожан, однако позднее энергетикам удалось подключить часть домов по резервному пути. Как заявил глава города Вячеслав Франк, ориентировочно работы закончат к 07:00 15 октября.

Трассу, которая станет дублёром Чуйского тракта, могут построить в Алтайском крае. На выполнение работ потребуется 1,75 млрд рублей, а запрос на строительство чиновники отправили в Федеральное агентство по туризму.

Двоих подростков из Смоленского района Алтайского края наградили медалями Совета Федерации "За проявленное мужество". Минувшим летом 15-летний Матвей Л. и 14-летний Артём Т. на реке Песчаной спасли женщину и пятерых детей 8-11 лет.