Миронов рассказал Путину о застройке частного сектора в центре Барнаула

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов во время видеоконференции рассказал президенту Владимиру Путину о лишении жилищных прав барнаульцев, проживающих в частном секторе в центре города. Об этом сообщает пресс-служба главы эсеров.
Миронов отметил, что с этой проблемой он столкнулся, когда ездил по регионам во время избирательной кампании.
"В центре города находится частный жилой сектор, люди там живут, ремонтируют свои дома, но вдруг оказывается, что полтора года назад на городском собрании приняли решение, что на месте этих домов должны стоять многоэтажки, людей никто об этом не известил. Естественно, когда все об этом узнали, цена на это жильё резко упала, так же, как и на землю", – сказал политик.
В итоге, отмечает Миронов, эта проблема коснулась 200 тысяч человек, что, по его мнению, было сделано "небескорыстно".
Напомним, из-за изменения генплана города частный сектор Ленинского, Октябрьского и Центрального районов отнесли к территории высотной застройки. В июле 2021 года Сергей Миронов во время визита в Барнаул встретился с жителями частного сектора и пообещал защитить их дома от сноса. Тогда же глава эсеров заверил, что если краевые власти с вопросом не разберутся, он обратится к президенту.
Комментарии
все правильно! надо сносить и строить нормальный соврнменный город!
Реновация по-Барнаульски. Нае до сноса хрущевок, но уличные туалеты пора перерасти
Еще лет 20 я бы согласился что надо сносить. Но сейчас строят такое стыдное дерьмо, по худшим лекалам типовых домов, которое только вид портит, и видно мы еще не доросили до застройки центра.
Главное, чтобы бандиты собственность не отбирали. А то что можно продать землю застройщикам это даже хорошо.
15.10.2021 09:15
- гость - надеюсь тебя короновирус застанет врасплох, чтоб такую ересь не писал, ибо тебе не понять, что значит людям потерять ВСЁ что они нажили за всю свою жизнь. А у них есть дети, которым не достанется ничего.
Та мне живет 200 тысяч, возможно столько прописано чтоб компенсацию побольше за развалюхи получить, нормальные дома там конечно есть но их крайне мало.
15.10.2021 09:23
krash
То есть их просто выгоняют, не давая ничего взамен?
-все правильно! надо сносить и строить нормальный соврнменный город!-
Ты на сбя псмори, чучело. Какой тебе современный город, у тебя же солома из пукала торчит.
15.10.2021 09:35
- гость -
Их не выгоняют, их выживают
И вопрос здесь не в архитектуре города, а в беспределе чиновников которые явно в сговоре с застройщиками
15.10.2021 09:35
- гость -
600к за сотку. При учатске в 3-4 сотки на которой стоит дом 100квадратов и гараж, ну ка скажи что можно купить? Однушку 33 квадрата? и машину у подъезда ставить. Это я про огород молчу.
При учатске в 3-4 сотки на которой стоит дом 100квадратов и гараж,
ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.
таких домов в частном секторе по пальцам пересчитать можно. и то это фактически "новодел".
Сети гнилые. Зима покажет.
3-4 сотки и дом из них 1 сотка и гараж и сарай - 3 штука.
И огород.
фантазер
15.10.2021 09:49
- гость -
Ну не знаю. Лично была свидетелем истории, когда за развалюху на одной из улиц Барнаула каждому хозяину давали сумму, достаточную, чтобы купить на тот момент приличную трешку. 600 - это, безусловно, грабеж.
Но дом сто квадратов и гараж на трех сотках - это значит, что участок практически полностью застроен. Честно, так жить я бы тоже не хотела. Не вижу смысла жить на земле и не иметь возможности даже цветов побольше посадить.
Хапуги конечно остаются ни с чем. Их дома оставляют и стоят они среди новостроек.
15.10.2021 09:57
- гость -
Так при возведении высоток вместо частного сектора цепляются к гнилым старым сетям, ни кто новые то и неделает.
И развязок дорожных не строят
А сколько вам надо за сотку, миллион что ли?
А Миронов президента в заблуждение вводит - какой же Западный - центр города? Это фавеллы, это гетто.
И недовольны только они.
Ничего не слышно про возмущения экс-собственников землянок из реального центра - Прудские, Ядринцева, и так далее. Они довольно успешно продают свои развалюхи застройщикам. Все довольны.
И вообще, это нонсенс, когда в центре города условно говоря пасутся коровы. Зачем вы поддерживаете деревню в городе… Частный сектор должен быть только в коттеджных посёлках вне черты города. Как это правильно организовать - задача мэрии. Право собственника должно быть соблюдено, но градостроительным принципом для Барнаула должно стать искоренение частного сектора из города.
А сколько вам надо за сотку, миллион что ли?
маловато будет
15.10.2021 09:55
- гость -
Вы пойдите посчитайте, к Вас пальцев не хватит. Развалюх убогих в частном секторе очень мало.ну процентов 20 из всего числа домов, в основном люди следят за жильём и расширяют на сколько могут. я незнаю может в районе старого города и много дряхлых домов, но в посёлке Западном и ближайших районах много хороших домов. да конечно они выглядят не однотипно и не привлекательно в целом в архитектуре города.
Но жители возмущены не тем фактом что на месте их домов хотят что-то "красивое" строить, а то что им при этой красоте придётся остаться у разбитого корыта.
Обеспечьте равноценный обмен и улучшайте город сколько хотите.
Наверное за центр берутся прежде всего потому что выгодно строить, а не потому что переживают за застройку, у нас много домов многоквартирных на том же потоке, где реально скоро рухнут, там и места достаточно но почему то там не интересно
Все теперь горе(Аванесова и Змеиногорский) точно ПИСЕЦ, всех на окраину к аэропорту в человейники
15.10.2021 10:01
- гость -
Да за сотку можно и по 600. Вопросов к стоимости земли нету. Но у меня на этой земле ещё дом стоит и гараж, вот пусть их тоже застройщик покупает по рыночной (не кадастровой) стоимости. Тогда я ему без проблем всё продам и пусть строят тут свои человейники.
Ну и немаловажный вопрос про вынос частного сектора в пригородные посёлки - это инфраструктура. Школы, детсады, поликлиники и общественный транспорт. Если в коттеджных посёлках это будет обеспечено то и переехать за город не будет так людей пугать. А так все школники с Авиаторов и Спутника в одну школу ездят и поликлиника эта 14-ая бедная все посёлки на неё повесли. А транспорт туда ходит 3 газели в час. Зачем людям туда ехать из центра города?
10:03
Вот видите, значит я правильно определил источник всей этой вони - жители посёлка Западный опасаются за свой карман. Так вы и не центр) за что там платить?)
И сказки про дом на 100 квадратов, сложенный из газобетона и обшитый дешевеньким сайдингом - это не актив, это набор «Кафно и палки». А получить за него вы хотите как за особняк в Лос-Анджелесе)
Какие у вас есть варианты? Ну не продавайте свой участок. Никто не станет вас жечь. Сейчас застройщики спокойно видоизменяют проект Строительства, и оставляют эти хибары вне своей зоны застройки: так было и с новым ЖК за Сити, так же было и у большого дома на перекрёстке Соца и Партизанской. Оставьте себе эти трущобы.
15.10.2021 10:00
- гость -
плохо когда у некоторых мозг отсутствует...
То что всякие Гатиловы Отмашкины Ракшины и прочие, хотят задешево урвать твой участок и потом заработать на нем не один десяток миллионов, это никого не волнует, а то, что человек хочет и имеет право получить справедливую компенсацию за свое имущество - это значит хапуги?!! Ты ниче не перепутал..?!
15.10.2021 10:19
- гость -
ой товарищ, как у Вас всё грустно. да какая разница из чего у меня дом построен если он большой и в нём тепло?
Почему по твоему для того чтобы здесь построить многоэтажку я должен всей семьёй уехать в однушку жить?
Я согласен на туже площадь в таком-же газобетонно/сайдичном доме где-нибудь на солнечной поляне. Только денег мне не хватит. Потому что за дом мне и не предлогают. а по цене земли купить землю плюс дом никто не сможет.
В этих частных сектрах есть капитальные "Котеджы двухэтажные" с гаражом под два авто.
Стоимость 7-10 лямов, а предлогают 3,5 ляма всего.
дом из них 1 сотка
представьте,дома бывают в два этажа,с пятном застройки в половину сотки
Честно, так жить я бы тоже не хотела. Не вижу смысла жить на земле и не иметь возможности даже цветов побольше посадить.
вы бы не хотели,а есть люди ,которые на 1 сотке и цветник и огородик размещают,и их все устраивает
10:23
Я уже выше вам ответил - ну, не продавайте, оставайтесь жить в своём тёплом газобетон-сайдинговом доме. Чего вы суету наводите? Вам кто то с ножом пристал купить ваш дом за копейки? Или это вы хотите навязать застройщикам покупку своего участка по цене недвижимости на Ривьере?
Вся речь - мне, мой, денег не хватит, почему я должен… Ничего не должен, живи ровно. Зачем только смуту наводите?
15.10.2021 10:01
- гость -
коровы пасутся у вас в голове.
с чего вы решили ,что так должно быть? То что вам так хочется- не значит что это правильно. Города разные существуют и не надо все уравнивать. Барнаул не Нью Йорк и даже не Новосиб., нахрена тут все пространство человейниками по 25этажей застраивать.
15.10.2021 10:01
- гость - А сколько вам надо за сотку, миллион что ли?
Ну так это же не голая земля под застройку. Там дома стоят, и люди живут. Сколько стоит квартира, пусть даже не в центре? Думается, что миллиона за сотку будет маловато, чтобы купить квартиру на семью, скажем, из четверых - при нынешних-то ценах. А ехать из центра города, скажем, в Калманку, и покупать там дом вряд ли кто-то согласится.
15.10.2021 10:26
- гость - а есть люди ,которые на 1 сотке и цветник и огородик размещают,и их все устраивает Да, я вчера как раз такой видела - кусочек земли метра 4 на метра 4, огороженный глухими (!) заборами. Видимо, хозяев устраивает, хотя по мне - жуть жуткая. У нас вообще почему-то в частном секторе в основном крохотные участки и застройка крыша к крыше. Даже на Горе.
Беда в том, что огородик где-нибудь вдоль Павловского (а такие есть, прямо за заборами около трассы) - с него же есть что-то себе дороже. Но кого-то, видимо, и это устраивает.
Хапуги хотят несправедливую компенсацию. Так с ними и надо.
смотрим, а там и про Барнаул, неожиданно...
Памятник глине - Уральские Пельмени | ЭКСКЛЮЗИВ
Частный сектор постепенно обновляется,взамен старых домов строятся коттеджи.
Свой дом по любому лучше квартиры.
15.10.2021 10:46
Pandr3
Вы на Молодежной между Ядринцева и Челюскинцев давно были? Коттеджи... Да и на Горе - один приличный дом на десяток-другой трущобных жилищ на два-три хозяина.
Катя, таких домов в центре точно нет. Возможно в цыганском таборе на Сухэ-Батора они и есть. Может у Мизюлинской рощи с десяток таких. Возможно на Западном с десяток. Остальные - точно хибары.
10:33
А чего у вас такой аппетит слабый? Почему требуете всего лишь трехкомнатную в Барнауле, просите пентхаус в Москва-Сити)
Шучу) просто кто определяет соразмерностью цены выкупа? Только переговоры покупателя и продавца. Договорились - продали, не договорились - не продали. Чего воду в ступе толочь?
10:33
То, что вы живете как колхозник в городе - это тоже только ваша беда, и ваше желание.
Города бывают разные, это правда. Но в нормальных городах не разводят деревню.
Барнаул все таки столица субъекта Федерации - Алтайского края. В «городах» типа Камня разводите деревню сколько угодно, там по моему вообще нет домов выше трёх этажей. Всякие Славгороды или Бийски - пожалуйста. Барнаул пускай станет нормальном Городом, в котором и архитектура городская, а не сельская. Мне вот ваши коровники видеть в Барнауле - глазам больно)
Почему-то существует и развивается до сих пор Одноэтажная Америка, а "одноэтажный Барнаул" - это плохо и он должен быть снесен?
Имхо, не должно быть частного сектора в центре города. Продуманная малоэтажная застройка, а где-то и многоэтажная - да, но не частный сектор. Представил, что кто-то во 60е годы прошлого века сказал бы не хочу отдавать домик и сад в районе пл. Сахарова или Димитрова, что бы было сейчас с центром. Понятно, что людям всегда будет не нравится терять "доходную" недвижимость, потому и надо возмещать потерю имущества, но в пределах разумного.
И застраивать, опять же имхо, эти районы верное решение, а то так всё новостройки почти в Индустриальном районе, а дорога туда одна - бедный павлик.
И сказки про дом на 100 квадратов, сложенный из газобетона и обшитый дешевеньким сайдингом - это не актив, это набор «Кафно и палки».
Смешно) а новостройки ваши?)) А, это другое)))
А насчет западного, так там двух-трех-пяти этажки пострашнее частных домов)
15.10.2021 11:00
ЭЛЕКТОРАТ
Одноэтажная Америка - это совсем другие деньги. Нам до этого далеко...
15.10.2021 10:43
- гость -
Хватило ума только на злобный высер?
Не все частные дома в центре развалюхи, не надо преувеличивать, а то, что при сносе дают жильё на окраине это факт, кто согласиться, там и квартиру дают от количества человек, и если двое проживают в своём доме в минимум 100 кВ, то при сносе они получат какую нибудь однокомнатную на выселках,это надо? Или например пожилые люди прекрасно живут в частном доме, а большинстве у всех газ, отопление, и ее переселяют на 345 этаж в однокомнатную квартирку опять же на окраине
Цель у застройщиков- поскорее урвать, пока этот мер сидит в своём кресле, а не на нарах. И им плевать абсолютно на всех, кто живёт в этих хибарах-домах-коттеджах в частном секторе.
Я считаю единственно правильным и справедливым компенсацию для тех, кто согласился продать свою землю, решением- это отвязаться от всяких виртуальных величин типа "стоимости"... Был у тебя кусок земли 2-3-3-4 сотки- получи равноценную площадь в построенном на этом месте доме. Это справедливо, потому что застройщик эту же площадь земельного участка продаст ещё 11-14-17-24 раза, в зависимости от этажности.
А все эти разговоры про "рынок", про "кадастровую стоимость" оставьте болтунам из мерии ...
Практически вся Америка живет в "одноэтажных частных домах", данный термин в обиход ввели Илья Ильф и Евгений Петров, написав одноимённую книгу в 30-х годах.
Сейчас под одноэтажной Америкой подразумевается частный сектор. По разным данным, около 70% населения страны живёт в домах. Однако вопреки устойчивому выражению большинство из них имеют два этажа. Так, ещё несколько лет назад одноэтажных жилых зданий было чуть больше 35%, двухэтажных – около 60%. Оставшийся процент – трёхэтажные постройки и выше. Такие чаще всего находятся в крупных городах, где земля дороже.
И почему бы Барнаулу не развиваться в направлении "Одноэтажной Америки"?
Ту элехторат
Одноэтажная Америка - потому что там климат несколько иной, там вся одноэтажная Америка - это щитовые и фанерные домики. Лом-Анджелес находится в таком климате, что жить там можно - круглый год в шортах ходить. Там и жилье частное преобладает. А вот в Нью-Йорке климат более на наш похож, там и небоскребы из камня ставят.
11:01
Покажи мне новостройку, чтобы ее качество было хуже, чем развалюхи на Ядринцева)
На Горе есть хорошие коттеджи, в Фирсово есть дома с великолепным качеством. А вот в городском частном секторе таких домов от силы пару десятков на весь город, остальное - откровенный шлак.
А насчёт развалюх, построенных на Западном ещё военнопленными, я тоже согласен, надо сносить к едренефене)
15.10.2021 11:21
ЭЛЕКТОРАТ
***
Наша и американская жизнь очень разные. Хотя попытки начать жить по их образу и подобию предпринимаются, об этом свидетельствует развитие коттеджных посёлков... Правда, в отличие от США, где масса мелких городов, а по сути, деревушек, у нас народ ломится в большой город. Ну не хотим мы, как американцы, на работу в город ездить по часу туда и обратно... Да, и заботы у нас между домов из стали, а у них- только задние дворы огорожены
15.10.2021 10:53
- гость -
Не вам решать что мне просить. Просить в данном случае не уместно, этот дом здесь десятки лет стоит, его дед еще строил. Это имущество заработанное своим трудом, своими руками, а не на ворованные миллиарды как на "рублевках" и имею полное законное и моральное право выставлять свои условия при продаже. Почему-то во всем мире власти уважительно относятся к правам на имущество граждан, только у нас чиновники и прочие индивидуумы вроде вас, решают где мне жить и сколько "просить".
Не говорите как мне жить и я не скажу куда вам идти.
15.10.2021 11:14
Гость
Или например пожилые люди прекрасно живут в частном доме, а большинстве у всех газ, отопление, и ее переселяют на 345 этаж
Я бы еще добавила -
где по потолку топают хуже слонов чьи то детишки, а внизу музыка и пьяный бред...
Надо деньги за землю от застройщика и жилье по нормам от государства на примере программы по оползневым зонам и все будут довольны
За то ,что строят сегодня застройщики их в тюрьмы надо сажать погловно!! Откровенное дерьмо возводят, еще и толкают в 10 раз дороже чем оно реально бы стоило. Самая криминализированная отрасль по неуплате налогов, взяткам , халатности и халтуре. Только прибыль здесь и сейчас , нам же тут не жить! Надо всех учредителей поселить в самое ГЕТТО и чтобы им каждый день плевали на лысины-залысины за то , что возвели!
Наш местный клоун Митяй не мог свои пять копеек не вставить)
Чего мелочиться - продал участок - требуй у застройщика весь дом, построенный на этом участке) и ещё вертолёт и катер)
скажу и тебе, и 11:14, а вы тупо не продавайте. Оставьте ваше кафно себе, застройщик найдёт себе варианты. А вы продолжите жить как бельмо на глазу у всех) я не слышал ещё жалоб от собственников земельных участков, что их кто то отлавливает и ноги ломает, требует продать за копейки. Продолжайте жить как колхозники - ваше дело.
"Я потому такой долбанутый, что вырос в многоэтажке"
(с) Джон Майкл Осборн (OZZY OSBOURNE)
15.10.2021 11:34
- гость -
***
Коулрофобией страдаешь? Чего-то тебе клоуны мерещатся? Иди, похмелись на пару с мером, авось совесть проснётся. У алкашей такое бывает после похмелки.
15.10.2021 11:27
Митенька ржевский
У нас не весь "народ ломится в большой город" по доброй воле. Если бы условия были для жизни хотя бы как в СССР может бы и не было массовой миграции в города. Наша власть все сделала, чтобы выжить народ из деревень и малых городов, развалили всю инфраструктуру, ликвидировали предприятия, лишили народ самого базового - возможности учиться, лечиться. Это не жизнь а выживание.
Люди может быть и соглашались если бы давали равнозначное жильё, район, тот же метраж, а то вот я жил в центре и оказываюсь в квартире с видом на поле или на такой же 56 этажный дом, это мне за что такое
А кто сказал что за рухлядь хозяева просят баснословные деньги? Просто откройте объявления, да мы например живем в старом центре, цена дома зависит от дома, если он аварийный то больше миллиона а то и меньше продают, сейчас в центре просто провели газ, большинство частных домов с отоплением люди строятся, поэтому и не хотят менять место жительство
Район вот от красноармейского до челюскинцев по Гоголя, Пушкина, ну и кто там за развалюхи просит огромные деньги, что то не помню из соседей, да если дом реально нормальный он и стоит нормально, сосед вон дом продаёт соток 14 наверно и дом ничего просит около миллиона, это что огромные деньги
15.10.2021 11:34
- гость -
Колхозники, как ты говоришь, всю страну кормят и тебя тоже и не стоит так уничижительно к людям относиться, среди них есть люди покультурней и человечней многих "городских".
А ты себя то за клоуна не считаешь?
Миллион за 14 соток в Центре? Да вы совсем с ума сошли! Да вы совсем совесть потеряли! Вы просто обязангы снизить цены в 10 раз! Вы видели, сколько таджиков и узбеков работали? Всем заплати! А бетон, металл, остекление, кровля, "крыша", вода? Застройщику сущие гроши остаются, только на 3 корочки хлебушка... Это, разумеется, сарказм.
Конечно барнАул лучший город страны по мнению некоторых, а по мнению многих именно он , а не Тюмень является столицей деревней
15.10.2021 11:54
- гость -
***
Я нигде не писал о "колхозниках". Не галлюцинируй. Покажись хорошему доктору, аминазин и электроток в твоём случае способен сотворить чудо.
15.10.2021 11:54
- гость -
***
1. И где это я использовал слово "колхозник", а, убегенький?
2. Так-то я сам "колхозник", потому что живу в одноэтажном доме за пределами Барнаула
15.10.2021 11:58
Митенька ржевский
пост не тебе))!, смотри внимательней
В центре огородам не место, сносить
15.10.2021 12:12
- гость -
Еще один решала, чудо-архитектор ))
Надо было за справедливую россию голосовать... Хоть что-то выполнили из обещаний. Коммунисты молчат как партизаны.
15.10.2021 10:50
- гость
Обратите внимание на слово постепенно.
А на самом деле важно не то, что Миронов настучал Путину на наших коррумпированных чинуш и их спонсоров... Важно, как ВВП на это отреагирует... Мне вот, если честно, хотелось бы на пл. Октября увидеть виселицу и плаху для наших непотопляемых... Вот и посмотрим, так ли для Президента важны простые люди, как он любит декларировать...
Поздравляю вас, гражданин Миронов, соврамши!
что ж это за тайное городское собрание прошло 1,5 года назад, о решениях которого только сейчас узнали?
Нельзя так строить многоэтажки, как строят сейчас, не предприняв никаких мер к размещению автотранспорта. У нас возле дома (центр) стояли гаражи, но кому-то они стали портить вид, гаражи снесли, настроили многоэтажек и какой стал вид? С балкона глянешь, всё в машинах, нет свободного места на земле, пешеходу свободно от подъезда до ближайшего магазина не дойти, гляди в оба, а то задавят. Это тупиковый путь. Возле дома у меня ещё остались частные дома, вот и пусть они стоят, иначе, если вместо них воткнут многоэтажки, это будет полный коллапс.
15.10.2021 10:19
- гость - с новым ЖК за Сити,
Довелось на днях побывать в том районе. Козья тропа вместо Пролетарской. достаточно заехать за Сити. Там -Мрак. не могут разойтись пешеходы, не то что автомобили. Сверху нависают многоэтажки. Понятно, что света белого жители не видят, дом стоит на доме, окно в окно, мечта извращенца.
Очень неприятное впечатление от новостроек.
15.10.2021 11:48
Гость
Ну да, за дом возле Власихинского кладбища с участком 7 соток просят 4 млн. И дом-то там курам на смех. А тут 14 соток в центре, и в 4 раза меньше? Что-то гложут меня смутные сомнения. Разве что эта та зона, которая уже подтапливается...
15.10.2021 13:27
- гость - Да, там сейчас при не введенных в эксплуатацию домах улицы заставлены машинами так, что проехать между ними уже практически невозможно. Что будет, когда все эти дома заселятся, особенно с учетом отсутствия парковок... Улицы-то никто не расширял.