Миронов рассказал Путину о застройке частного сектора в центре Барнаула

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов во время видеоконференции рассказал президенту Владимиру Путину о лишении жилищных прав барнаульцев, проживающих в частном секторе в центре города. Об этом сообщает пресс-служба главы эсеров.

Миронов отметил, что с этой проблемой он столкнулся, когда ездил по регионам во время избирательной кампании.

"В центре города находится частный жилой сектор, люди там живут, ремонтируют свои дома, но вдруг оказывается, что полтора года назад на городском собрании приняли решение, что на месте этих домов должны стоять многоэтажки, людей никто об этом не известил. Естественно, когда все об этом узнали, цена на это жильё резко упала, так же, как и на землю", – сказал политик.

В итоге, отмечает Миронов, эта проблема коснулась 200 тысяч человек, что, по его мнению, было сделано "небескорыстно".

Напомним, из-за изменения генплана города частный сектор Ленинского, Октябрьского и Центрального районов отнесли к территории высотной застройки. В июле 2021 года Сергей Миронов во время визита в Барнаул встретился с жителями частного сектора и пообещал защитить их дома от сноса. Тогда же глава эсеров заверил, что если краевые власти с вопросом не разберутся, он обратится к президенту.