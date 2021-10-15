Джаред Лето позвонил российской фанатке, которая в день рождения попала в хоспис

Актёр и лидер группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето позвонил своей фанатке из России, которая в день рождения оказалась в хосписе. Лето поддержал Настю и оценил свою картонную фигуру, которую она хранит 10 лет, сообщает Instagram-аккаунт фонда помощи хосписам "Вера".

Настя болеет, и даже в день рождения она оказалась в Царицынском хосписе. Брат девушки Максим решил устроить ей сюрприз и вспомнил, что сестра причисляет себя к Mars family – фанатскому сообществу группы 30 Seconds to Mars и её лидера Джареда Лето. Максим связался с благотворительным фондом "Вера" Нюты Федермессер, у которой были контакты Ивана Урганта. Джаред Лето когда-то был гостем "Вечернего Урганта", поэтому через телеведущего фонд сумел связаться с американской звездой.

В итоге Лето действительно позвонил Насте, поддержал болеющую девушку и похвалил её стильные очки. Также он оценил свою картонную фигуру на деревянной подложке, которую 10 лет назад подарили Насте на день рождения.