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В Алтайском крае уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 36%

, ИА "Амител"
В регионе выполнили почти 700 тысяч полных циклов вакцинации
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Алтайском крае оценивается в 36%, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф на 15 октября.

"По состоянию на 15 октября, вакцинацию первым компонентом провели 713 389 раз, полную вакцинацию – 671 748 раз, коллективный иммунитет составляет 36%", – следует из статистики.

Для сравнения: уровень коллективного иммунитета в целом по России на эту же дату составляет 45%. Всего в стране провели 47,5 млн полных курсов вакцинации.

Также отмечается, что, по данным на 11 октября, Алтайский край соответствует лишь одному критерию свободного от COVID-19 региона:

Напомним, в июле в Алтайском крае увеличили план по числу привитых от коронавируса с 60 до 80%. В конце сентября стало известно, что в регионе, помимо взрослых, также начнут вакцинировать и детей.

Накануне в Алтайском крае зарегистрировали новый коронавирусный рекорд – за сутки в регионе выявили 360 новых больных. Общее число инфицированных с начала пандемии приближается к 83 тысячам.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

18.10.2021 06:52
- гость -

в Алтайском крае увеличили план по числу привитых от коронавируса с 60 до 80%.

Вот планы в правительстве рисовать умеют. Работать нет. Пусть теперь как всегда тупо нарисуют и цифры как с цнфляцией, средней зарплатой, безработицей...

18.10.2021 07:12
Гость

Суббота. Геофизика. 13 часов: можете ждать очередь на прививку,но вакцины может не хватить.

18.10.2021 07:23
- гость -

Коллективный иммунитет - что за бредовое словосочетание, средняя температура по больнице и то круче!!!!

18.10.2021 08:15
- гость -

Почему считается, что иммунитет от перенесенной болезни действует 6 мес?

18.10.2021 08:34
- гость -


18.10.2021 08:15
- гость -
Так посмотрите, кто входит в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и все станет понятно. Обратите внимание, что там нет вирусологов!!! И, что самое интересное, до сих пор мы не слышали, что создан какой-нибудь Экспертный совет из ведущих вирусологов, эпидимиологов, и прочих высококлассных специалистов.
Почему?
Уж не потому-ли, что настоящему Эксперту не так просто заткнуть рот?

18.10.2021 08:35
знаток

Вы не правильно понимаете.Иммунитет работает и дальше,но он ослабевает.У человека есть клеточный и гуморальный иммунитет.Гуморальный более быстрый.Это как если бы вы пришли в магазин что то купить и вам это продали(гуморальный),а если этого нет то дали заявку на склад,склад в министерство,министерство на завод и т.д.(клеточный).Так вот прививка это подпитка гуморального иммунитета для получения быстрого ответа.Прививайтесь! Не испытывайте судьбу!

18.10.2021 08:36
- гость -

18.10.2021 08:15
- гость -
Почему считается, что иммунитет от перенесенной болезни действует 6 мес?

Научных знаний нет, так как инфекция новая, взяли средне потолочную цифру, решив, что лучше перебдеть.

18.10.2021 08:36
- гость -

18.10.2021 08:15
- гость -
Да, это интересный вопрос. У меня спустя год после болезни кол-во антител хорошее. Не давно сдавал анализ.

18.10.2021 08:42
- гость -

Прививайтесь! Не испытывайте судьбу!

Чем? В России нет вакцин одобренных ВОЗ.

18.10.2021 09:01
- гость -


18.10.2021 08:35
знаток
Я спорить не буду с Вами, но хочу спросить:
зачем прививаться, если организм сам справляется с вирусом, т.е. не болеешь даже в случае неоднократного контакта с больными?
Что еще заметил, с момента появления вируса, я еще ни разу не болел гриппом.

18.10.2021 09:01
знаток

Не самоуспокаивайтесь ВОЗовским трёпом.Наша школа вирусологов одна из лучших в мире. А почему не одобряют наши вакцины,так это и "ежу"понятно.Политика и бизнес на жизни людей.

18.10.2021 09:08
Сумрачный Геннадий

18.10.2021 08:42
- гость -

Идиот. Отсюда и все проблемы...

18.10.2021 09:12
- гость -

Наша школа вирусологов одна из лучших в мире.

А что же тогда так много трупов?

18.10.2021 09:17
Сумрачный Геннадий

18.10.2021 09:01
- гость -

Если и не болеешь (видимых симптомов нет), то являешься распространителем. Своим нигилизмом ты кладёшь на жизни окружающих.

PS Я лично в прошлом декабре с трудом выкарабкался. Вторая среднетяжёлая форма. 11 дней не мог самостоятельно дышать, лёгкие отказывались работать. Два месяца восстанавливался. После трёхсот неспешных шагов требовалось минут пять постоять чтобы восстановить дыхание. Прошёл практически год - до сих пор при лежании на спине чувствуется нехватка кислорода.

18.10.2021 09:19
Сумрачный Геннадий

18.10.2021 09:12
- гость -
А что же тогда так много трупов?

Потому что вы забили на вакцинацию и нет ещё полного понимания работы вируса, он новый и находится на стадии "быстрой" эволюции.

PS Биологию в школе не изучали?

18.10.2021 09:25
- гость -

Потому что вы забили на вакцинацию

А почему мы забили на шмурдякизацию? Может потому, что понимаем, что "Наша школа вирусологов одна из лучших в мире." - очередное враньё?

18.10.2021 09:27
- гость -

18.10.2021 09:25
- гость -

Ну вот и подтверждение слов из поста от 9:08

18.10.2021 09:33
- гость -


18.10.2021 09:17
Сумрачный Геннадий
Так получается, что и вакцинированный тоже распространяет вирус. Они же тоже болеют. Замкнутый круг получается.

18.10.2021 09:36
- гость -

64% населения АК не шмурдякуются. Он по вашему тоже все идиоты?

18.10.2021 09:37
- гость -

вакцинированный тоже распространяет вирус

И болеют они точно также как и все остальные!

18.10.2021 09:40
знаток

Сколько же еще вам надо трупов,чтобы дошло наконец,что иного выхода НЕТ!

18.10.2021 09:45
- гость -

Друзья, давайте вирусологов не обижать. Они как могут и что могут в данной ситуации делают. Обратите внимание, что про вирус в основном говорят политики, артисты, фармакология, чиновники разного ранга и депутаты! Даже в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и то не включили вирусологов.

18.10.2021 09:47
- гость -

Обратите внимание и снова оскорблять оппонентов начали привившиеся.
Видимо точно, что то не то с вакциной. Она вызывает агрессию у привитых.

18.10.2021 09:47
- гость -

вакцинированный тоже распространяет вирус

Ещё и как! Не вакцинированный заболев лежит дома с температурой, а вакцинированный переносит болезнь легче, ходя при этом на работу и разнося вирус вокруг.

18.10.2021 09:49
- гость -


18.10.2021 09:40
знаток
Так болеют и привитые. Больше чем уверен они также и умирают, но только это не озвучивают.

18.10.2021 09:56
- гость -

Не вакцинированный заболев лежит дома с температурой

Верхняя степень глупости.
В минувшую пятницу (15.10) отмечали год, как соседки не стало. Не привитая. День дома, 3 дня в пятерке и все.

18.10.2021 09:59
- гость -

Тяжело болел в октябре 2020. Мне 34. С пневмонией и отказом лёгкого. Спал сидя.
Больше не хочу так болеть - сходил сделал прививку.

18.10.2021 09:59
- гость -

на сайте инвитро посуточная статистика результатов анализов на антитела, по городам и стране. Последние дни в среднем около 70% положительных держится. Накопительным итогом по анализам с мая 20г.- 50%.
А откуда такой рост сейчас? Получается и привитые, и болевшие и болеют заново, и переносят.

18.10.2021 10:06
Сумрачный Геннадий

18.10.2021 09:59
- гость -

Жаль идиотам это не объяснить... Ну пусть пробуют на собственной шкуре...

18.10.2021 10:07
- гость -

как сказал обнуленный, перефразируя, кто вакцинировался - попадет в рай, а остальные просто сдохнут!

18.10.2021 10:12
- гость -

18.10.2021 09:59
Слабенький ты, хоть и молодой. Тебе надо, иначе природа тебя естественным отбором сотрет с лица земли. Но то что надо тебе не значит что надо другим.

18.10.2021 10:19
- гость -

18.10.2021 10:12
- гость -
А ты уверен, что ты - здоровый?

18.10.2021 10:25
- гость -

Ок. Я , например, не против вакцинации вообще. Но против того, что всех под одну гребёнку.
Зачем мне вакцинироваться, если переболев год назад у меня ещё высокий уровень антител.
И вопрос диванным вирусологии: вы на самом деле считаете , что иммунитет после вакцины лучше и дольше, чем после перенесенной болезни?

18.10.2021 10:27
знаток

Антипрививочники!Посмотрите на Индию!Страна летом трупы жгла дров не хватало.На сегодняшний день более 1.2 млрд привито.Люди маски снимают,открываются рестораны,кафе,магазины,курорты.Возвращается жизнь.Какой вам еще пример надо?

18.10.2021 10:31
- гость -

знаток, какую говорите вакцину в Индии использовали? Не наш ли шмурдяк?

18.10.2021 10:37
Жоржик

Тоже переболел год назад, в начале октября сдавал на антитела -322 BAU, это еще много. Пока не прививаюсь, т.к. я не уверен в правильной реакции моего иммунитета с таким высоким уровнем антител на вещества из вакцины. Как спадут до пороговых 100-120 BAU - привьюсь обязательно.

18.10.2021 10:38
- гость -

45% достаточно для коллективного иммунитета.

18.10.2021 11:35
- гость -

18.10.2021 10:37
Жоржик

Аналогично. Тоже 300 с копейками BAU. Сдавал на той неделе анализ.

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