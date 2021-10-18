В Алтайском крае уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 36%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Алтайском крае оценивается в 36%, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф на 15 октября.

"По состоянию на 15 октября, вакцинацию первым компонентом провели 713 389 раз, полную вакцинацию – 671 748 раз, коллективный иммунитет составляет 36%", – следует из статистики.

Для сравнения: уровень коллективного иммунитета в целом по России на эту же дату составляет 45%. Всего в стране провели 47,5 млн полных курсов вакцинации.

Также отмечается, что, по данным на 11 октября, Алтайский край соответствует лишь одному критерию свободного от COVID-19 региона:

Напомним, в июле в Алтайском крае увеличили план по числу привитых от коронавируса с 60 до 80%. В конце сентября стало известно, что в регионе, помимо взрослых, также начнут вакцинировать и детей.

Накануне в Алтайском крае зарегистрировали новый коронавирусный рекорд – за сутки в регионе выявили 360 новых больных. Общее число инфицированных с начала пандемии приближается к 83 тысячам.