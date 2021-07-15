В Алтайском крае нет никакого дефицита вакцин от коронавируса. Об этом в ходе онлайн-конференции 14 июля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в крае в наличии имеются все три вида вакцин, которые сейчас применяются в России. Это "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". При этом министр здравоохранения отметил, что до сих пор нет информации о том, когда в край поступит вакцина "Спутник Лайт". По данным на 14 июля, в регионе привито более 406 тысяч человек. Темпы вакцинации населения в крае в среднем за последние недели составляют 8 тысяч человек в сутки. Всего в регион с начала объявленной вакцинации населения поступила 461 тысяча доз вакцины.
Какую вакцину выбирает население края
Большинство жителей Алтайского края выбирают вакцину "Спутник V" (этим же препаратом прививался президент РФ Владимир Путин, – прим. ред.), сообщил Дмитрий Попов. Остальные используются гораздо реже. Так, "ЭпиВакКороны" в регион поставили всего 1500 доз, а "КовиВака" ещё меньше. По словам министра, эти две вакцины распределяют по организациям и поликлиникам края, "исходя из логистических цепочек". При этом подробности Попов не уточнил.
В ближайшее время Минздрав региона ожидает новых поставок вакцин. А пока в населённых пунктах края разворачивают дополнительные пункты вакцинации от ковида. Попов уточнил, что первоначальный план – вакцинировать как минимум 60% населения – будет пересмотрен в сторону увеличения. Теперь в планах поставить прививки уже 80% жителям Алтайского края.
О заболевших после прививки
Министр сообщил, что среди вакцинированных более 1000 человек зафиксированы как заболевшие. Но, по его словам, "это крайне низкий показатель", если сравнивать с общим количеством привитых, – 406 тысяч человек.
При этом глава Минздрава в очередной раз подчеркнул, что поставившие прививку могут заразиться коронавирусом, но болезнь у них протекает преимущественно в лёгкой и средней форме. Тяжёлые случаи заболевания, по словам министра, – это индивидуальные особенности организма. При этом Дмитрий Попов затруднился назвать число пациентов, которые попали в госпиталь после вакцинации от COVID-19. "Я не могу сказать, сколько вакцинированных находится в наших госпиталях. Такие пациенты имеются, но они переносят это заболевание в лёгкой степени тяжести, с минимальными последствиями. Есть отдельные случаи более тяжёлого течения, но это индивидуальные особенности", – добавил Дмитрий Попов.
Напомним, 14 июля оперштаб Алтайского края объявил о 261 новом случае заболевания ковидом. Теперь общее число заражённых в регионе с начала пандемии составляет 57 488 человек. За это же время от инфекции в крае умерло уже 3622 человека.
Комментарии
В Алтайском крае больше не хотят прививать от ковида 60% населения. Новый план – 80%
Ну то есть 60 % мы привить не можем, потому что привились только 17 %, поэтому давайте не сможем 80 %
Дефицита нет, а вот очереди и запись на месяц!!! Вперед. Походу ожидане медуслуги месяц --это уже норма в крае.
Дефицита нет, а вот очереди и запись на месяц!!! Вперед. Походу ожидание медуслуги месяц --это уже норма в крае
И при этом 17 %. Они говорят что в эти очереди поставят 80 %, как будто глумятся
За 2 года в Китае заразилось столько, сколько в России за последние 4 дня. При том что в Китае населения в 10 раз больше
Вот мне интересно, из каждого утюга верещат про вакцинацию и что это не занимает много времени. Так же, власти говорят, что вакцинация проходит плохо по причине нежелания людей ставить прививку... Однако, от людей слышу совсем другое, а конкретно то, что желающих вакцинироваться очень много и люди стоят в очереди!
Так где правда?
"Большинство жителей Алтайского края выбирают вакцину "Спутник V"
А у нас действительно можно заранее выбрать какой именно вакциной будешь вакцинироваться?
Вчера в 1 поликлинике был только Спутник , поэтому вторую вакцину Вектором перенесли
Хватит людям врать что у вас всё есть!
Третью неделю, свыше установленного срока, люди не могут получить вторую дозу эпиваккороны. Её просто нет. Несколько знакомых получив первую вакцину, но просрочив со второй, заболели ковидом.
А как вы планируете 80%, мы знаем.
15.07.2021 08:16
Виктор
Виктор, вы о чем? Наш министр как всегда запутался в собственных показаниях . В соседней статье написано "Правда, выбрать, чем привиться, жители Алтайского края пока не могут. Из 461 тысячи комплектов вакцины, которая поступила в регион за всё время, больше 90% – "Спутник V". Чуть больше 1,5 тысячи доз из этого количества – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". И этот препарат в медучреждениях уже давно израсходовали, рассказал Попов."
Нет никакого выбора в АК.
А у нас действительно можно заранее выбрать какой именно вакциной будешь вакцинироваться?
Нет. Записались, через месяц пришли, какая есть, ту и поставят
Спутник V, Спутник V. В госреестре ЛС нет вакцины с таким названием
"Я не могу сказать, сколько вакцинированных находится в наших госпиталях. Такие пациенты имеются, но они переносят это заболевание в лёгкой степени тяжести, с минимальными последствиями. Есть отдельные случаи более тяжёлого течения, но это индивидуальные особенности"
Конечно не может сказать , потому что это цифра как всегда не сходится с его " официально" заявленной.
Есть отдельные случаи более тяжёлого течения, но это индивидуальные особенности"
То есть сами виноваты, что вас в таком количестве в больницах с индивидуальными особенностями! Как всегда ГЕНИАЛЬНО, товарищ ПОПОВ!
Кстати там есть и инструкции ко всем пяти разновидностям вакцин в РФ, советую почитать, вдумчиво желательно
Да уж, как говорится, языком молоть- не мешки ворочить
Пришли вчера ставить прививку. Записались заранее, и вот наше время подошло. Только возник ньюанс: ампула рассчитана на 5 человек, а пришли трое. Говорят ждите еще 2 или приходите в другой день. Пока до главврача не дозвонились, не могли решить вопрос. А потом принесли единичные дозы. Вот и подход весь...
Я не могу сказать, сколько вакцинированных находится в наших госпиталях. Такие пациенты имеются, но они переносят это заболевание в лёгкой степени тяжести
Что они делают в госпиталях?
Я не могу сказать, сколько вакцинированных находится в наших госпиталях. Такие пациенты имеются, но они переносят это заболевание в лёгкой степени тяжести, с минимальными последствиями.
В легкой степени, а находятся в госпиталях???? ну-ну рассказывай...
15.07.2021 08:48
- гость -
Подловили однако))
"что поставившие прививку могут заразиться коронавирусом, но болезнь у них протекает преимущественно в лёгкой и средней форме. Тяжёлые случаи заболевания, по словам министра, – это индивидуальные особенности организма."
Абсолютно тоже самое можно сказать и о непривитых)
А сколько людей заболело другими заболеваниями, но вызванными прививкой? Ведется ли такая статистика? И если ведется то почему нет информации, а если не ведётся то почему не ведётся?
В Китае вообще все уже вакцинированные, теперь кто бы не умер, будет смерть после вакцинации
А сколько людей заболело другими заболеваниями, но вызванными прививкой
У нас врачи не знают толком как лечить после короны и тем более не знают вызвано ли заболевание прививкой или чем другим. Появилось заболевание, вызвано жизнью
Вот чего вы разнылись? Очереди? Так это нормально, когда сразу все кинулись за прививкой! Что вам мешало привиться в марте, апреле, мае? Тогда никаких очередей не было!!!!!. Записался, через две недели пришёл, поставил прививку за 15 минут и свободен
Что вам мешало привиться в марте, апреле, мае?
Ну а зачем тогда трындеть об обязаловке в июле, если не можешь принять даже всех желающих? А когда в марте никто не пришел, не было понятно, что вакцинация к сентябрю срывается и надо что то делать? Туго доходило еще в апреле, мае, июне и до сих пор не дошло, что срывается?
Вранье как обычно. Пытался сейчас записаться на вакцинацию в 14-ю поликлинику через Госуслуги, да куда там, пишет - в настоящее время отсутствуют медицинские должности, на которые доступна запись на вакцинацию через ЕГПУ. Это как блин так ? Зато у нашего минздрава все красиво как всегда, непрерывное вранье. И где же у нас можно поставить КовиВак, а ? Ее тупо нет нигде, вообще.
15.07.2021 09:29
гость
Это точно, после ковида уже перестал ходить по врачам, толку от них ноль, всякую ересь несут, что-то назначают, похоже наугад, а вдруг поможет, но нифига не помогает. Да им и наплевать на тебя по большому счету, сдохнешь - им одной проблемой меньше, а то ходит тут, что-то требует.
15.07.2021 09:42
- гость -
Вранье как обычно. Пытался сейчас записаться на вакцинацию в 14-ю поликлинику через Госуслуги, да куда там, пишет - в настоящее время отсутствуют медицинские должности, на которые доступна запись на вакцинацию через ЕГПУ. Это как блин так ? Зато у нашего минздрава все красиво как всегда, непрерывное вранье. И где же у нас можно поставить КовиВак, а ? Ее тупо нет нигде, вообще.
вчера людей не хватало для вакцинации, искали с собаками возле 14 поликлиники )))
17,7% от всего населения?, или взрослого населения старше 18 лет? то так-то детей по статистике будет 20% минимум, получается 80% оставшиеся взрослые.
15.07.2021 09:47
- гость -
Дак потому и искали, что записаться невозможно. Если бы все нормально работало - был бы избыток желающих.
Когда болеешь в легкой форме госпиталь не нужен, а это значит люди болеют в тяжелой форме, у многих после прививки возникают другие побочные болезни, а это минздрав не учитывает.
В Москве привито уже около 30 %. В Новосибирской области на 100 тысяч больше, чем у нас. В Кемеровской на 130 тысяч больше. Для сравнения.
А у нас продолжают думать.
Где прививают Ковиваком? Или только для избранных?
ныть только и умеют, русского человека пока жаренный петух в опу не клюнет не пошевелится
мы привились все в мае, а вы резину тянули
15.07.2021 10:10
- гость -
Молодцы. А у меня антител в мае было за 300 единиц, при пороге в 12. Хотя болел в ноябре. Врач не рекомендовал ставить прививку до снижения уровня антител до уровня порога, во избежание проблем с избыточным иммунным ответом организма.
Попов уточнил, что первоначальный план – вакцинировать как минимум 60% населения – будет пересмотрен в сторону увеличения. Теперь в планах поставить прививки уже 80% жителям Алтайского края.
^
Бред нереальный - прививать и тех, у кого высокий титр антител Ig G.
Г-н министр как врач не может не знать прописных истин, что в участии формирования коллективного иммунитета принимают участие не только вакцинированные, но и переболевшие. С какой целью вакцинировать имеющих высокий уровень АТ к ковиду???
Как же достали эти "эффективные менеджеры" в медицине !
Согласен 15.07.2021 10:45
Лучше бы сделали мобильные пункты безплатных анализов на антитела. Картина коллективного иммунитета и его эффективности противостояния штаммам была более реальной.
Я уже не говорю что это должно быть обязательным перед вакцинацией. В прошлом году говорили что ~30% переносят ковид безсимптомно. Почему сегодня об этом не говорят?
15.07.2021 10:45
Гость
Это не бред - просто тогда вскроется реальная статистика по переболевшим
Ну совсем чуть-чуть осталось до 80%!
Короче, все просто.
Идёт дискриминация по привитым и не привитым. Но дисккриминация вроде как запрещена.
Можно зелёнкой лоб мазать. Намазал - свой, нет, иди мажь.
Есть антитела, сдавал анализы. Есть результаты. Говорят прививаться не нужно. Но лоб зелёнкой не намазан. Тогда как? Авторитетные медики говорят, что вакцинация в эпидемию не делается, это ещё ухудшает обстановку.
А без маски всё равно нельзя, от работы отстранят потому что лоб не намазан. Разговаривать с тобой не будут. Хотя от неё эффект как от зелёнки на лбу.
БРЕДЯТИНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сколько же дилетантов.
Но могу сказать одно, что дибилизация населения не сбавляет обороты.
Лучше бы сделали мобильные пункты безплатных анализов на антитела. Картина коллективного иммунитета и его эффективности противостояния штаммам была более реальной. Я уже не говорю что это должно быть обязательным перед вакцинацией
Логично, но дорого. Они всех желающих вакцинировать не успевают, думать как это сделать правильно, организовать анализы на антитела, это из другой жизни. Может для них самих, там так и организовано
Думаю, если проверить на антитела население, будет очень много с антителами. А вдруг их среди нас 70% уже.
Посчитать, прививать у кого нет антител.
Окажется, что без антител и не так много народу будет, так как больше года люди уже болеют ковидом и у многих иммунитет.
Процент сразу подскочит.
Бесплатно, Попову.
15.07.2021 14:04
Вася
Согласен, очень много переболело не обращаясь к врачам и в статистику не попало.
15.07.2021 10:10
- гость -
ныть только и умеют, русского человека пока жаренный петух в опу не клюнет не пошевелится
мы привились все в мае, а вы резину тянули
молодцы, возьмите с полки пирожок
А вдруг их среди нас 70% уже
Судя по ежесуточному приросту заболевших на 70 % не похоже
80%? Планы на людях они ставят..
15.07.2021 10:28
- гость -
У вас было не 300 антител а 30. Тесты разные. В одних тестах тела в десятках а в других в сотнях - грубо говоря в одних в миллиграммах в других в граммах
15.07.2021 10:28
- гость -
У вас было не 300 антител а 30. Тесты разные. В одних тестах тела в десятках а в других в сотнях - грубо говоря в одних в миллиграммах в других в граммах
Жесть что творится