В Алтайском крае нет никакого дефицита вакцин от коронавируса. Об этом в ходе онлайн-конференции 14 июля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в крае в наличии имеются все три вида вакцин, которые сейчас применяются в России. Это "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". При этом министр здравоохранения отметил, что до сих пор нет информации о том, когда в край поступит вакцина "Спутник Лайт". По данным на 14 июля, в регионе привито более 406 тысяч человек. Темпы вакцинации населения в крае в среднем за последние недели составляют 8 тысяч человек в сутки. Всего в регион с начала объявленной вакцинации населения поступила 461 тысяча доз вакцины.

Какую вакцину выбирает население края

Большинство жителей Алтайского края выбирают вакцину "Спутник V" (этим же препаратом прививался президент РФ Владимир Путин, – прим. ред.), сообщил Дмитрий Попов. Остальные используются гораздо реже. Так, "ЭпиВакКороны" в регион поставили всего 1500 доз, а "КовиВака" ещё меньше. По словам министра, эти две вакцины распределяют по организациям и поликлиникам края, "исходя из логистических цепочек". При этом подробности Попов не уточнил.

В ближайшее время Минздрав региона ожидает новых поставок вакцин. А пока в населённых пунктах края разворачивают дополнительные пункты вакцинации от ковида. Попов уточнил, что первоначальный план – вакцинировать как минимум 60% населения – будет пересмотрен в сторону увеличения. Теперь в планах поставить прививки уже 80% жителям Алтайского края.

О заболевших после прививки

Министр сообщил, что среди вакцинированных более 1000 человек зафиксированы как заболевшие. Но, по его словам, "это крайне низкий показатель", если сравнивать с общим количеством привитых, – 406 тысяч человек.

При этом глава Минздрава в очередной раз подчеркнул, что поставившие прививку могут заразиться коронавирусом, но болезнь у них протекает преимущественно в лёгкой и средней форме. Тяжёлые случаи заболевания, по словам министра, – это индивидуальные особенности организма. При этом Дмитрий Попов затруднился назвать число пациентов, которые попали в госпиталь после вакцинации от COVID-19. "Я не могу сказать, сколько вакцинированных находится в наших госпиталях. Такие пациенты имеются, но они переносят это заболевание в лёгкой степени тяжести, с минимальными последствиями. Есть отдельные случаи более тяжёлого течения, но это индивидуальные особенности", – добавил Дмитрий Попов.

Напомним, 14 июля оперштаб Алтайского края объявил о 261 новом случае заболевания ковидом. Теперь общее число заражённых в регионе с начала пандемии составляет 57 488 человек. За это же время от инфекции в крае умерло уже 3622 человека.