Мошенники перед Новым годом стали предлагать россиянам "выплаты" за трудовой стаж

Перед Новым годом мошенники нацелились на россиян предпенсионного возраста и стали использовать новый вид мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.
Злоумышленники звонят россиянам предпенсионного возраста под видом государственных органов и обещают провести "выплаты" за накопленный трудовой стаж, запрашивая номер карты и СМС-подтверждения.
"В преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста, вводя в заблуждение их сообщениями о бонусных выплатах за десятки лет трудовой деятельности. Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения с учётом закрытия финансового года и необходимости предпраздничных покупок", – сказано в сообщении.
Россиянам напомнили о том, что нельзя никому сообщать пароли из СМС и данные банковских карт.
Ранее несколько жителей Республики Алтай стали жертвами мошенников, которые выдавали себя за проституток и просили предоплату за свои услуги.
Комментарии
Как мошенник узнаёт что он звонит человеку предпенсионного возраста? Ведь они не ошибаются в данных, и на телефон не звонят на тот к которому ни одна карта не привязана
У них холодные обзвоны тысячами. Попадают на взрослых - понятно по голосу. Да и старики чаще всего и берут незнакомые номера.
Я никогда не беру левые звонки. Если кто и свои смс напишут или в месенджер.
Обзвоны тысячи людям случайным? Не верю
Не верю
а и не надо
Да им банки базы сливают. Вот у меня долги и карты есть, но на них арест. Так мне ни одна падла не позвонила даже поиздеваться не могу