Мошенники перед Новым годом стали предлагать россиянам "выплаты" за трудовой стаж

Перед Новым годом мошенники нацелились на россиян предпенсионного возраста и стали использовать новый вид мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Злоумышленники звонят россиянам предпенсионного возраста под видом государственных органов и обещают провести "выплаты" за накопленный трудовой стаж, запрашивая номер карты и СМС-подтверждения.

"В преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. В этом году преступники решили воздействовать и на людей предпенсионного возраста, вводя в заблуждение их сообщениями о бонусных выплатах за десятки лет трудовой деятельности. Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения с учётом закрытия финансового года и необходимости предпраздничных покупок", – сказано в сообщении.

Россиянам напомнили о том, что нельзя никому сообщать пароли из СМС и данные банковских карт.

Ранее несколько жителей Республики Алтай стали жертвами мошенников, которые выдавали себя за проституток и просили предоплату за свои услуги.