В Усть-Пристанском районе Алтайского края сотрудники МЧС подняли со дна Оби провалившийся в полынью автомобиль. Водителя при этом в салоне не было, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, происшествие случилось 19 декабря. Водитель "Жигулей" пытался пересечь реку в районе села Вяткино, но машина ушла на дно. Официально там не было открыто ни одной ледовой переправы.
Поиски велись в крайне непростых условиях: расстояние от берега до полыньи составляло около 160 метров, глубина в том месте – 5-8 метров, работу водолазов также осложняло течение и плохая видимость.
В первый день поисков спасатели при помощи эхолота нашли ушедший под воду автомобиль, а днём 21 декабря транспорт вытащили на поверхность. При этом у машины не было лобового и заднего стекла, а мужчины в салоне не оказалось.
По факту случившегося проводятся оперативно-следственные мероприятия, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Комментарии
то есть водитель не успел выпрыгнуть? или его просто не было за рулем в момент поднятия машины?
это был гидроудар
теперь вот водителя еще придется искать водолазам. подкинул проблем
Помню про снегоход. А мужики живы здоровы. Зачем дураков искать у нас их изобилие.
Вылез и сплавился по течению подо льдом. Выловят потом где-нибудь, наверное. Но хоть рыбам радость, еда.