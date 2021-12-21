В Усть-Пристанском районе Алтайского края сотрудники МЧС подняли со дна Оби провалившийся в полынью автомобиль. Водителя при этом в салоне не было, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, происшествие случилось 19 декабря. Водитель "Жигулей" пытался пересечь реку в районе села Вяткино, но машина ушла на дно. Официально там не было открыто ни одной ледовой переправы.

Поиски велись в крайне непростых условиях: расстояние от берега до полыньи составляло около 160 метров, глубина в том месте – 5-8 метров, работу водолазов также осложняло течение и плохая видимость.

В первый день поисков спасатели при помощи эхолота нашли ушедший под воду автомобиль, а днём 21 декабря транспорт вытащили на поверхность. При этом у машины не было лобового и заднего стекла, а мужчины в салоне не оказалось.

По факту случившегося проводятся оперативно-следственные мероприятия, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.