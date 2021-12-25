В 2022 году Алтайский край получит тест-мобиль для тестирования на ВИЧ, сообщает Минздрав региона.
Врачи будут выезжать в города и районы края и проводить анонимный экспресс-тест. Он занимает около 15 минут и показывает предварительный результат с 99-процентной точностью. Также на месте можно будет получить консультацию и задать вопросы о данной болезни.
Напомним, 25 и 26 сентября в Барнауле, Бийске и Новоалтайске прошла акция, в рамках которой жители Алтайского края бесплатно могли сдать тест на ВИЧ.
Комментарии
Врачи начнут ездить по Алтайскому краю на тест-мобиле и проверять на ВИЧ
Может лучше пусть тесты на антитела делают