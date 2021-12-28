Пробки на барнаульских дорогах достигли 9 баллов

Барнаул встал в девятибалльных пробках вечером во вторник, 28 декабря, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Больше всего заторов наблюдается на шоссе Ленточный бор и в центральной части города. Машины стоят на проспектах Строителей, Красноармейском, Ленина и Комсомольском, а также в переулке Ядринцева и на улицах Челюскинцев и Сизова.

Кроме того, затруднения зафиксированы на участках улиц Трактовой, Попова, Власихинской, Малахова и Балтийской, а также на Павловском тракте.

Согласно прогнозу сервиса, к 20:00 пробки на улицах краевой столицы снизятся до пяти баллов, а к 21:00 — до трех.