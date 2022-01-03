Такой день. Труп в общественном туалете и график очистки Барнаула от снега

В барнаульском уличном туалете обнаружили труп. Тело было найдено в ЖК "Краски". Общественная уборная расположена возле дома по адресу Христенко, 15. Подробностей произошедшего пока нет, личность и причина смерти погибшего неизвестны.

В мэрии Барнаула сформировали ежедневный план-график по очистке городских улиц с 3 по 9 января. За следующие семь дней дорожники собираются очистить от скопившихся осадков 227 участков в краевой столице. В плане есть как очистка внутриквартальных проездов, так и подъездов к социально важным объектам.

Посетители c детьми в Лебедином заказнике в Алтайском крае провалились под лёд. Гости решили не ждать очереди и пошли в обход по участку озера Светлое с тонким льдом, который не выдержал наплава туристов. Однако вскоре всем удалось выбраться из воды, поскольку глубина в этом месте составляла не более двух метров.

В Барнауле в трёхэтажном доме по адресу Профинтерна, 42, загорелись две квартиры на втором этаже. Из строения эвакуировали 15 человек, в том числе двое детей.

В первые двое суток 2022 года на дорогах Алтайского края зафиксировано девять ДТП, в которых погибли два человека и семь получили ранения.

Глава Минприроды России Александр Козлов назвал Алтайский край кладезем полезных ископаемых, особо отметив одни из самых крупных в стране залежи меди.