Смертельное ДТП с междугородним автобусом произошло в Бийске

Междугородний автобус, ехавший из Петропавловского района в Барнаул, сбил женщину. Об этом сообщает паблик "ЧП Бийск". ДТП произошло на улице Горького в районе магазина "Колокольчик" в Заречном районе города.
Как уточняют в ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель 1969 года рождения, управляя автобусом "Азия Космос", допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Женщина скончалась на месте в результате полученных травм. Возраст и личность погибшей устанавливаются.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.
Комментарии
Что запретить ?
А всего то и надо было, что убедиться, что тебя видят и пропускают. Когда переходишь, то не уткнуться взглядом под ноги, а следить за обстановкой вокруг.
Тоже самое хочу сказать про водителей, подъезжая к пешеходному переходу
Водилу на кол, если пешехода сбивают на пешеходном переходе никаких оправданий для водителя быть не может.
1554. Только так. Это переход
4.01.2022 15:54
- гость -
Ну да, это очень поможет невнимательной женщине- погибшему пешеходу
До пиар компании "Пешеход всегда прав на переходе" гибло намного меньше людей, не находите?
1613. Понятно пешеходу не поможет Ну водителю тоже не поможет смотреть надо когда едешь.
Часто вижу, как пешеходы начинают переходить дорогу даже не глядя по сторонам!
4.01.2022 16:28
- гость -
Им внушили, что они правы, а мозгами не помогли.
Походу надо запрещать автобусы и пешеходные переходы
А водителям что внушили? Что пешеходы должны отступать им место начиная от подъезда по пешеходного перехода? Я с подъезда выхожу уже по сторонам смотрю, кабы не сбили, и это ещё не доходя до проезжей части.
4.01.2022 16:28
- гость -
Часто вижу, как пешеходы начинают переходить дорогу даже не глядя по сторонам!
Именно. Идет человек уткнувшись в телефон или глядя лишь под ноги вдоль дороги, доходит до перехода, резко на него разворачивается и идет дальше неглядя.
Такое было не раз.
ВНИМАТЕЛЬНЫМ НУЖНО БЫТЬ ВСЕМ.
А когда встречаются двое невнимательных, выходят такие новости.