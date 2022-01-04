Смертельное ДТП с междугородним автобусом произошло в Бийске

Междугородний автобус, ехавший из Петропавловского района в Барнаул, сбил женщину. Об этом сообщает паблик "ЧП Бийск". ДТП произошло на улице Горького в районе магазина "Колокольчик" в Заречном районе города.

Как уточняют в ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель 1969 года рождения, управляя автобусом "Азия Космос", допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Женщина скончалась на месте в результате полученных травм. Возраст и личность погибшей устанавливаются.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.