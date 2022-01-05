Жительница Алтайского края ножницами убила мужа, с которым прожила 25 лет

В Алтайском крае женщина убила собственного мужа, вонзив ему канцелярские ножницы в сердце. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным издания, в браке супружеская пара прожила 25 лет.

Инцидент произошёл вечером 2 января после застолья. 49-летняя женщина и её 56-летний муж были дома и распивали алкогольные напитки. Позднее к ним присоединился общий знакомый.

Что случилось потом, точно неизвестно. Но подозреваемая поначалу уверяла, что она ни при чём. По её словам, вечером она ушла спать. Проснувшись, увидела мужа, который лежал на диване с воткнутыми в сердце ножницами. Женщина рассказала, что вытащила ножницы, а затем позвонила в скорую и родным.

Собутыльник скрылся с места преступления. Но следователям удалось его задержать. Позднее полицейские установили, что убийство всё-таки совершила жена погибшего. Она во всём призналась.

По данным РЕН ТВ, с подозреваемой взяли подписку о невыезде. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства убийства выясняются.

Напомним, 4 января РЕН ТВ сообщил о другом убийстве в Алтайском крае. Два брата отправились на охоту в Тальменском районе. Один из мужчин перепутал своего родственника с зайцем и выстрелил ему в голову. Потерпевший скончался.